Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Benny Blanco destapa la impactante alimentación de Selena Gomez: “Come como una niña de 5 años”

Benny Blanco sorprendió al revelar los hábitos de alimentación poco saludables de su esposa Selena Gomez.

Mayo 15, 2026 • 
Melisa Velázquez
Benny Blanco reveló que Selena Gomez come como una niña de 5 años

Benny Blanco reveló que Selena Gomez come como una niña de 5 años

Getty Images

Benny Blanco ha hecho una confesión sorprendente de su esposa Selena Gomes, el productor musical ha señalado que la cantante es fanática de la comida chatarra, dejando siempre de lado las frutas y las verduras.

La confesión ha sorprendido a los fans, pero también a la actriz Gwyneth Paltrow, a quien Benny le hizo la confesión durante una divertida charla para el podcast de Goop, la cadena de comida saludable de la actriz.

Te podría interesar: Selena Gomez y Demi Lovato se reencuentran tras casi 10 años de distanciamiento: ¿qué pasó en su amistad?

Benny Blanco reveló que Selena Gomez come como una niña de 5 años

La anécdota surgió durante un episodio del podcast de Goop, la marca de bienestar de Gwyneth Paltrow, donde Benny reveló que Selena suele preferir comida poco saludable como hamburguesas, papas fritas y desayunos de comida rápida.

Incluso contó que una mañana la encontró comiendo Jack in the Box antes de las 7 de la mañana: “elige todo lo que es malo para tu dieta. Tiene la dieta de una niña de 5 años”.

La reacción de Gwyneth también se volvió viral, ya que la actriz, famosa por su estilo de vida wellness y sus hábitos saludables, respondió entre risas: “¡Esto NO tiene la aprobación de Goop!

Benny también reveló que a Selena no le gustan las frutas ni las verduras, y confesó que cuando ella pide una ensalada de Goop Kitchen, suele quitar todos los ingredientes y dejarle a él únicamente la lechuga y los vegetales.

La debilidad de Selena Gomez por la comida rápida

Esta no es la primera vez que Benny expone los gustos de Selena por la comida rápida y los snacks, y él cree que es debido a sus raíces texanas:

Es una gran fan del pollo frito y las tostadas francesas. Ella conoce lo bueno. Siempre sabe a dónde ir – su nariz siempre va a las mejores recetas. Es de Texas, así que la comida reconfortante es algo importante para ella”.

Por otra parte, aunque las declaraciones de Benny sorprendieron a muchos, Selena ya había hablado antes sobre su gusto por la comida rápida y los snacks, la cantante también ha reconocido que, durante momentos difíciles relacionados con su lupus, su trasplante de riñón y problemas de ansiedad y salud mental, no siempre mantuvo hábitos alimenticios equilibrados, experiencias que la llevaron a replantear distintos aspectos de su vida.

Te puede interesar:
selena-grammy-expo.jpg
Personalidades
La vida de Selena Quintanilla y cómo se convirtió en un ícono de la música
Marzo 29, 2021
 · 
Daniela Barranco
Selena
Entretenimiento
A 25 años de la muerte de Selena, su hermano le rinde tributo
Marzo 31, 2020
 · 
Alejandra Morón

Selena Gomez benny blanco
Melisa Velázquez
Relacionadas
Representante de Britney Spears explica el escándalo de la cantante en restaurante de Los Ángeles
Entretenimiento
¿Qué pasó con Britney Spears? Su representante explica el altercado con cuchillo en un restaurante
Mayo 15, 2026
 · 
Melisa Velázquez
beso-diego-calva-cannes.jpeg
Entretenimiento
Jordan Firstman y Diego Calva acaparan la atención en Cannes 2026
Mayo 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Jaafar Jackson revela cómo Colman Domingo lo hizo sentir frente a su abuelo Joseph Jackson
Entretenimiento
Jaafar Jackson revela cómo Colman Domingo lo hizo sentir frente a su abuelo Joseph Jackson
Mayo 15, 2026
 · 
Tania Franco
¿Harry Styles no invitó a Niall Horan a su boda? “No voy a ir”, esto dijo el ex miembro de One Direction
Entretenimiento
¿Harry Styles no invitó a Niall Horan a su boda? “No voy a ir”, esto dijo el ex miembro de One Direction
Mayo 15, 2026
 · 
Tania Franco
Proyección mental: el método de manifestación que le dio el éxito a Michael Jackson
Entretenimiento
Así manifestaba el éxito Michael Jackson: el hábito que repetía todos los días
Archivos personales de Michael Jackson revelan que practicaba en privado una rutina diaria enfocada en visualizar el éxito y convertir sus sueños en realidad.
Mayo 12, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Paris Jackson recupera más de 600 mil dólares del patrimonio de Michael Jackson
Entretenimiento
Paris Jackson obtiene victoria legal y recupera más de 600 mil dólares del patrimonio de Michael Jackson
La resolución a favor de Paris Jackson marca un nuevo capítulo en la compleja administración de la fortuna de Michael Jackson, fallecido en 2009.
Mayo 14, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Vin Diesel y Meadow Walker conmueven en Cannes con emotivo homenaje a Paul Walker
Entretenimiento
Vin Diesel y Meadow conmueven en Cannes 2026 con emotivo homenaje a Paul Walker
El actor abrazó a la hija de su amigo y coprotagonista durante la celebración de los 25 años de ‘Rápidos y Furiosos’, reviviendo uno de los momentos más sensibles para los fans de la saga.
Mayo 14, 2026
 · 
Tania Franco
shakira-cancion.jpeg
Entretenimiento
Shakira anuncia que las ganancias de “Dai Dai” serán destinadas a un programa
La artista colombiana anunció que donará el 100% de las ganancias de “Dai Dai”, canción oficial del Mundial 2026, a la FIFA Foundation y su programa Education Fund
Mayo 14, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez