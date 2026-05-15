Benny Blanco destapa la impactante alimentación de Selena Gomez: “Come como una niña de 5 años”

Benny Blanco ha hecho una confesión sorprendente de su esposa Selena Gomes, el productor musical ha señalado que la cantante es fanática de la comida chatarra, dejando siempre de lado las frutas y las verduras.

La confesión ha sorprendido a los fans, pero también a la actriz Gwyneth Paltrow, a quien Benny le hizo la confesión durante una divertida charla para el podcast de Goop, la cadena de comida saludable de la actriz.

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Benny Blanco reveló que Selena Gomez come como una niña de 5 años

La anécdota surgió durante un episodio del podcast de Goop, la marca de bienestar de Gwyneth Paltrow, donde Benny reveló que Selena suele preferir comida poco saludable como hamburguesas, papas fritas y desayunos de comida rápida.

Incluso contó que una mañana la encontró comiendo Jack in the Box antes de las 7 de la mañana: “elige todo lo que es malo para tu dieta. Tiene la dieta de una niña de 5 años”.

La reacción de Gwyneth también se volvió viral, ya que la actriz, famosa por su estilo de vida wellness y sus hábitos saludables, respondió entre risas: “¡Esto NO tiene la aprobación de Goop!”

Benny también reveló que a Selena no le gustan las frutas ni las verduras, y confesó que cuando ella pide una ensalada de Goop Kitchen, suele quitar todos los ingredientes y dejarle a él únicamente la lechuga y los vegetales.

La debilidad de Selena Gomez por la comida rápida

Esta no es la primera vez que Benny expone los gustos de Selena por la comida rápida y los snacks, y él cree que es debido a sus raíces texanas:

“Es una gran fan del pollo frito y las tostadas francesas. Ella conoce lo bueno. Siempre sabe a dónde ir – su nariz siempre va a las mejores recetas. Es de Texas, así que la comida reconfortante es algo importante para ella”.

Por otra parte, aunque las declaraciones de Benny sorprendieron a muchos, Selena ya había hablado antes sobre su gusto por la comida rápida y los snacks, la cantante también ha reconocido que, durante momentos difíciles relacionados con su lupus, su trasplante de riñón y problemas de ansiedad y salud mental, no siempre mantuvo hábitos alimenticios equilibrados, experiencias que la llevaron a replantear distintos aspectos de su vida.