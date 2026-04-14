Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Selena Gomez y Demi Lovato se reencuentran tras casi 10 años de distanciamiento: ¿qué pasó en su amistad?

El emotivo momento en el tour de Demi donde las cantantes se apoyaron después del supuesto quiebre en su amistad y la aparición de Joe Jonas reavivan la historia entre las exestrellas de Disney

Abril 14, 2026 • 
Tania Franco
Selena Gomez y Demi Lovato se reencuentran tras casi 10 años de distanciamiento: ¿qué pasó en su amistad?

IG - Demi Lovato

Selena Gomez y Demi Lovato protagonizaron uno de los momentos más comentados del año al reencontrarse públicamente tras casi una década de distanciamiento. El esperado momento ocurrió durante la noche inaugural del It’s Not That Deep Tour, donde Selena asistió como público, desatando nostalgia entre fans que crecieron con ellas.

Una amistad desde niñas

Ambas artistas se conocieron desde niñas en Barney & Friends y consolidaron una de las amistades más queridas de la era Disney. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus caminos personales y profesionales comenzaron a tomar direcciones distintas, lo que derivó en un distanciamiento que se hizo evidente alrededor de 2015. Desde entonces, dejaron de aparecer juntas públicamente, alimentando especulaciones sobre el estado de su relación.

Selena Gomez y Demi Lovato se reencuentran tras casi 10 años de distanciamiento

Getty Images.

A lo largo de los años, tanto Selena como Demi han hablado de crecimiento personal, cambios en su entorno y la importancia de priorizar su bienestar, sin profundizar demasiado en los detalles de su separación. Aun así, en momentos clave han mostrado respeto mutuo, dejando claro que su historia compartida seguía presente.

El reencuentro tomó aún más fuerza cuando Joe Jonas apareció como invitado sorpresa y subió al escenario junto a Demi para interpretar “This Is Me”, uno de los temas más icónicos de Camp Rock. Este instante no solo emocionó al público presente, sino que también se volvió viral por reunir a figuras clave de toda una generación.

Selena Gomez Demi Lovato
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
emily-in-paris-tragedia.jpg
Entretenimiento
Emily in Paris 6 se filmará en Mónaco para su nueva temporada
Abril 14, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
nodal-cancion-angela-aguilar-un-valsjpeg
Entretenimiento
Director de video “Un vals” de Christian Nodal se disculpa por polémica
Abril 14, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
felipe-staiti-enanitos-verdesjpeg
Entretenimiento
Murió a los 64 años el guitarrista Felipe Staiti, fundador de Enanitos Verdes
Abril 14, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
bruno-mars.jpeg
Entretenimiento
Bruno Mars ya tiene su propia calle en Las Vegas
Abril 13, 2026
 · 
Tania Franco
jlo y ben affleck
Entretenimiento
Ben Affleck cede a Jennifer Lopez su parte de la mansión que compraron juntos
La actriz cedió a su exesposa la totalidad de su participación en la mansión valuada en aproximadamente 60 millones de dólares que ambos adquirieron durante su matrimonio
Abril 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
malcolm in the middle.jpg
Entretenimiento
En dónde ver “Malcolm el de en medio 2026"
Llegó el día del esperado estreno de la nueva miniserie titulada “Malcolm: la vida sigue siendo injusta”
Abril 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
paulina-rubio-coachella.jpeg
Entretenimiento
Paulina Rubio se presentó con Morat en Coachella
La cantante mexicana sorprendió al público durante su participación en el estival, al aparecer como invitada especial en el show de la banda colombiana
Abril 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
david-guetta-jennifer-lopez.jpeg
Entretenimiento
Jennifer Lopez debutó en Coachella con David Guetta
La cantante sorprendió al público al debutar en el festival Coachella 2026 durante la presentación del DJ francés David Guetta, en lo que fue una de las apariciones más comentadas del primer fin de semana del evento
Abril 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez