Selena Gomez y Demi Lovato se reencuentran tras casi 10 años de distanciamiento: ¿qué pasó en su amistad?

Selena Gomez y Demi Lovato protagonizaron uno de los momentos más comentados del año al reencontrarse públicamente tras casi una década de distanciamiento. El esperado momento ocurrió durante la noche inaugural del It’s Not That Deep Tour, donde Selena asistió como público, desatando nostalgia entre fans que crecieron con ellas.

Una amistad desde niñas

Ambas artistas se conocieron desde niñas en Barney & Friends y consolidaron una de las amistades más queridas de la era Disney. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus caminos personales y profesionales comenzaron a tomar direcciones distintas, lo que derivó en un distanciamiento que se hizo evidente alrededor de 2015. Desde entonces, dejaron de aparecer juntas públicamente, alimentando especulaciones sobre el estado de su relación.

Getty Images.

A lo largo de los años, tanto Selena como Demi han hablado de crecimiento personal, cambios en su entorno y la importancia de priorizar su bienestar, sin profundizar demasiado en los detalles de su separación. Aun así, en momentos clave han mostrado respeto mutuo, dejando claro que su historia compartida seguía presente.

El reencuentro tomó aún más fuerza cuando Joe Jonas apareció como invitado sorpresa y subió al escenario junto a Demi para interpretar “This Is Me”, uno de los temas más icónicos de Camp Rock. Este instante no solo emocionó al público presente, sino que también se volvió viral por reunir a figuras clave de toda una generación.