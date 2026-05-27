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¿Dónde ver gratis a Katy Perry en México? Todo sobre su regreso

La cantante confirmó un show gratuito en FENAPO 2026 y desató la emoción de sus fans mexicanos con un inesperado anuncio en redes sociales.

Mayo 27, 2026 • 
Tania Franco
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Katy Perry sorprendió a sus seguidores al anunciar oficialmente que ofrecerá un concierto gratuito en México como parte de la FENAPO 2026. La presentación se llevará a cabo el próximo 25 de agosto en San Luis Potosí. La noticia fue confirmada por la propia artista a través de Instagram, donde anunció: “¡Nos vemos el 25 de agosto!”, emocionando de inmediato a los KatyCats mexicanos.

El concierto formará parte de las actividades principales de la Feria Nacional Potosina, uno de los eventos más importantes del país, que año con año reúne artistas internacionales y miles de asistentes. El show de Katy Perry será completamente gratuito y se realizará en el Teatro del Pueblo de la FENAPO.

Desde que se anunció su participación, las redes sociales explotaron con reacciones de fans de todo México, quienes ya comenzaron a organizar viajes para verla en vivo. La intérprete de éxitos como Firework, Teenage Dream y California Gurls regresará así al país con uno de los conciertos gratuitos más comentados del año.

La FENAPO 2026 se realizará del 7 al 30 de agosto en San Luis Potosí, y el concierto de Katy Perry ya apunta a convertirse en uno de los momentos más esperados de esta edición.

Katy Perry
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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