Los mexicanos en Roland Garros 2026

La actividad mexicana ya comenzó en Roland Garros 2026. Sobre la histórica arcilla de París, cuatro tenistas nacionales representan a México en el segundo Grand Slam de la temporada, enfrentándose a la élite internacional en uno de los torneos más prestigiosos del mundo.

Ellas representan a México

Renata Zarazúa debutó el 25 de mayo en singles femenil, mientras que hoy, 26 de mayo disputa el torneo de dobles junto a la polaca Katarzyna Piter, representando a México en la histórica arcilla parisina. Giuliana Olmos disputa este 26 de mayo el torneo de dobles femenil junto a la japonesa Miyu Kato.

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Los hombres del tenis mexicano

Santiago González y Miguel Ángel Reyes-Varela ya representan a México en Roland Garros 2026 dentro del torneo de dobles varonil. Santiago González disputa la competencia este 26 de mayo junto al argentino Máximo González, mientras que Miguel Ángel Reyes-Varela hace equipo con el chileno Alejandro Tabilo, llevando presencia mexicana a la histórica arcilla parisina.

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Este es el gran momento del tenis mexicano en torneos de élite. La delegación nacional sigue peleando punto a punto en uno de los escenarios más importantes del deporte mundial. Aunque Renata Zarazúa quedó eliminada en la primera ronda individual ante la rusa Diana Shnaider, la mexicana continúa compitiendo en dobles junto a Katarzyna Piter, manteniendo viva la representación nacional en la arcilla parisina.

Giuliana Olmos vuelve a destacar como una de las doblistas más sólidas del país, mientras que Santiago González y Miguel Ángel Reyes-Varela aportan experiencia y trayectoria en el cuadro masculino.