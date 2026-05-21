Shakira revela cómo se siente ante su histórica presentación con Madonna y BTS en la final del Mundial 2026

Shakira vive un momento clave en su carrera al regresar al Mundial, la cantante colombiana formará parte del primer medio tiempo de la final de la FIFA 2026, donde compartirá escenario con Madonna y la banda surcoreana, BTS.

Shakira, que además interpreta el tema oficial del Mundial, ‘Dai Dai’, ha manifestado en una reciente entrevista su admiración por Madonna, a quien considera una de sus máximas influencias musicales desde sus inicios.

Te podría interesar: Conoce a los niños que compartirán escenario con Shakira en la final del Mundial 2026

Shakira está emocionada de compartir escenario con Madonna en la final del Mundial 2026

Durante una entrevista con Noticias Caracol, Shakira recordó que de niña cantaba canciones de Madonna y confesó la emoción que siente por compartir escenario con una de sus mayores influencias musicales.

“Esa es la vida, la vida da tantas vueltas, estamos todos tan cerca, pareciera que estamos tan lejos, pero no, estamos todos tan cerca, tan conectados, tan relacionados. El tejido humano es uno solo”, expresó.

La artista colombiana también habló de la posibilidad de contar con varios niños invitados para que la acompañen en el escenario a disfrutar de la gran final del Mundial 2026, pues así como ella cumple sus sueños, quiere que otros también puedan disfrutarlos.

“Y así como yo voy a poder cantar al lado de Madonna, lo cual es un honor, y de BTS, pues... Yo quiero también que muchos niños puedan también bailar conmigo o personas que puedan bailar conmigo quizá ahí en la final”, comentó emocionada.

¿Qué significa para Shakira regresar de nuevo al Mundial de Futbol?

Shakira también confesó que no puede creer que nuevamente la canción oficial de la Copa de la FIFA 2026 vuelva a ser interpretada por ella, incluso ‘Dai Dai’ ya ha recaudado más de 40 millones de dólares a beneficios de fundaciones a favor de niños vulnerables en el mundo.

“Para mí es un sueño volver a cantar la final y que hayan escogido mi canción como la canción oficial. Ayer veía la portada de la canción y decía, no lo puedo creer que esto esté pasando otra vez. Pero así es la vida, la vida está llena de sorpresas y esta vuelve a ser una de ellas para mí”, confesó.

Durante la entrevista, Shakira también recordó cómo “Waka Waka (This Time for Africa)” cambió por completo su vida personal y profesional: “Si no hubiera sido por Waka Waka, no hubiera conocido al padre de mis hijos. Quizás no tendría estos dos hijos tan lindos que me ha dado la vida, que han sido lo mejor que me ha pasado. Son mis Waka bebés”, dijo entre risas.