La razón por la que Shakira dijo que Piqué era un ‘loquito’

Al parecer, a Piqué pareció no afectarle que Shakira revelara el “sacrificio”, que hizo para sacar adelante a su familia. “Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo y para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor. Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente, y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene”, confesó la colombiana meses atrás a una famosa revista. Ahora salieron extractos de cuando Shakira reveló aspectos del pasado sobre cómo era Gerard de joven, donde lo catalogó como ‘loquito’.

Shakira le llama ‘loquito’ a Piqué

De acuerdo con El Mundo, El País tuvo acceso a la transcripción del testimonio que dio Shakira en 2019 por las “vistas orales relativas al juicio por fraude fiscal al que se enfrentaba en España, a fin de demostrar que no residía habitualmente en territorio estaño entre 2011 y 2014". Lo mencionado, añaden, es que en aquel periodo su relación con Piqué no estaba muy consolidada.

Que la colombiana no confiaba en Piqué cuando lo conoció en 2010. “Casi no nos veíamos. Tenúa 23 años, diez menos que yo. Futbolista, guaperas, con fama de playboy... era un loquito en esa época”.

“Yo estaba encantada con él. En un viaje de Marrakech a Croacia, le pedí al piloto de avión si podía aterrizar brevemente en Barcelona solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida”, añadió Shakira en su defensa.

Gerard no ha dado ningún comentario sobre las descripciones de Shakira. Pero pasado el tiempo y muchos sucesos en su vida amorosa, el exfutbolista se sinceró sobre los primeros meses después de romper su relación con Shakira. Habló con el tiktoker John Nellis y dio una sorpresiva declaración sobre la colombiana: “mis últimos meses fueron duros, necesitaba desconectar y así lo intenté, me fui de vacaciones por unos días”, declaró. Después lo cuestionaron sobre quién era la persoma más famosa entre sus contactos que no tuviera nada que ver con fútbol. Entonces el catalán señaló a la su ex. “Quizá... diría, Shakira. Fue mi pareja, podría ser ella. Estoy pensando en seguidores, Instagram, si es alguien que no esté relacionado al fútbol”.