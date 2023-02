¿Le tapó la boca? Exponen video de la mamá de Piqué callando a Shakira

Se filtró un video de la mamá de Piqué, Montserrat Bernabeu, callando a Shakira años atrás.

Tal parece que la bruja que colocó Shakira frente a la casa de su ex suegra tiene una explicación. Acaban de filtrar un video de la colombiana hablando con la mamá de Piqué, Montserrat Bernabeu. Donde lo que llamó la atención es que Montserrat le está pidiendo a Shakira que guarde silencio usando gesticulaciones muy marcadas y también las manos, ¡para taparle la boca!

Filtran video de la mamá de Piqué, Montserrat Bernabeu, callando a Shakira años atrás

En el video que está circulando por redes sociales salen Piqué, Shakira y Montserrat. Se ve a la colombiana de espaldas mientras la madre de su entonces novio le sostiene la mandíbula y la boca. Para después hacerle una señal de silencio con su mano mientras abre los ojos. En lo que las mujeres protagonizan esta escena, Piqué cambia la mirada y parece indiferente ante las acciones de su madre.

Te puede interesar:

Lo que usuarios señalan es que se nota cómo Shakira se está poniendo una chamarra, por lo que lanzaron conclusiones de que a su entonces suegra no le gustaba el escote que traía la cantante.

?¿Así se llevaban? Difunden en redes sociales un video donde la mamá de @3gerardpique parece molesta con @shakira y la toma del rostro y le hace señas pidiéndole que se calle. pic.twitter.com/hrXT0Hyyio — Luz Noticias (@luznoticiasmx) January 24, 2023

¿Los papás de Piqué se llevan mejor con Clara Chía?

Sin duda, la pareja más polémica del 2022 fue la de Gerard Piqué y Clara Chía. Y es que aparentemente esta relación surgió en la clandestinidad y el desamor de Shakira. Luego de una tormentosa separación entre la intérprete y el ex futbolista, trasciende que Clara Chía ya convive con los padres del ex defensa del Barcelona, incluso hubo rumores de un embarazo, mismos que se desmintieron al terminar el día de los Santos Inocentes. De acuerdo con El Nacional de Cataluña, los papás de Piqué estarían molestos con Shakira por ‘alejarlos’ de sus nietos. “Los abuelos paternos de Milan y Sasha están enfadados con la artista por llevárselos a Miami, a miles de kilómetros de su familia paterna”, dijo una fuente. “Si Joan Piqué y Montserrat no acompañan a Gerard todos los meses [a Miami], no tendrán oportunidad de ver a los niños hasta las vacaciones de verano”.

Sigue leyendo: