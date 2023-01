¿Cómo era la relación de Shakira con sus suegros? Así la trataban los papás de Piqué.

Aunque actualmente Shakira está en problemas con los papás de Piqué por esta razón, hubo una época en la que la colombiana y sus entonces suegros tenían una armoniosa relación. Lejos de las discusiones, las disputas y hasta de la bruja que Shakira puso en su casa apuntando a la [suegra] vecina, te contamos cómo era la relación de la cantante con los papás de Piqué.

Así era la relación de Shakira con los papás de Piqué

Shakira inició la relación con Piqué en 2011, y él —quien es 10 años menor que ella— apareció primero en el video de Waka Waka. Su primer hijo, Milan, nació en 2013 y en 2015 llegó Sasha. Todo era alegría en esta familia de cuatro —que nunca se casó oficialmente. Por esto mismo no resultaba extraño que los papás de Piqué tuvieran una sana relación con su nuera.

Los padres de Piqué son Montserrat Bernabeu y Joan Piqué, son especialista en medicina y empresario y abogado, respectivamente. Como suegros de Shakira por más de una década y abuelos de dos niños, pasaban todo el tiempo de calidad posible.

Te puede interesar

En 2011, Joan Piqué sacó un libro llamado Dos vidas, en el que mencionó que no le molestaba la ‘faceta’ de ser suegro de Shakira. “Ser padre de Gerard me condiciona más que ser el suegro de Shakira, aunque no me molesta ninguna de las dos facetas”, redactó. Y se dice que para esta obra el empresario pidió permiso a la colombiana para incluirla, y ella aceptó gustosa.

En una entrevista del 2017 Shakira dijo que los papás de Piqué acabaron encantados tras visitar Barranquilla, las tierras de donde ella es originaria. “Hace poco estuve con mi familia en Colombia, a Milan le encanta, Sasha es todavía pequeñito. Les gustó mucho, a los padres de Gerard también, que pudieron conocer un poco de mis raíces, mi familia, la gente que me vio crecer y que son parte de mí”, contó la intérprete. Piqué procedió a compartir una fotografía en Instagram de aquel viaje realizado en 2016, y vaya que se les veía unidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gerard Piqué (@3gerardpique)

Y por si fuera poco, sucedió en 2015 que el abuelo de Piqué, Amador Bernabeu, reveló el nombre de su segundo nieto. Amador reveló a un programa de televisión, “todo ha ido muy bien y la madre está perfecta y el niño también. Es rubio y se parece a Gerard. Digamos que es un Piqué en rubio”, y lo fotografiaron con la camiseta del Barcelona y el escrito de ‘Sasha’ en grande.

Pero como todo buen inicio, claramente Shakira tuvo que conocer en vivo y directo a los papás de Piqué. Así sucedió según Vanitatis y “los padres de Gerard Piqué, Joan y Montserrat, acudieron a casa de su hijo por la tarde y ahí se encontraba también Shakira”. Pero según medios, los papás del futbolista se negaron a dar comentarios sobre la visita o sobre la relación de su hijos.

Y si habláramos del lado contrario, lo cierto es que los papás de Shakira aceptaron por completo a Piqué. “Nuestro nieto fue muy esperado porque en su relación anterior Shakira no pudo tener ese hijo que tanto esperábamos”, dijo William Mebarak años atrás. “Tenemos la suerte de que el padre sea Piqué, porque está enloquecido con su hijo”, reveló.

Sigue leyendo