Una amiga de Taylor Swift reveló que la cantante desarrolló un mal hábito desde que sale con Travis Kelce: ¿cuál es?

Desde mediados de 2023, Taylor Swift y Travis Kelce se convirtieron en la pareja más popular del momento, pues su historia, la cual comenzó casi por casualidad, evolucionó rápidamente en una relación estable plagada de instantes icónicos. Algunos de ellos son las ocasiones que el futbolista ha asistido a los conciertos de su novia, o las veces que la cantante se ha hecho presente en los partidos del jugador de los Chiefs.

No obstante, recientemente se dio a conocer que no todo es tan mágico como lo pintan, pues ambos se habrían sumergido en una dinámica que, para muchas personas, no traerá nada bueno. Tal como lo considera una amiga cercana a Taylor, quien reveló que si bien los dos están felices de pasar tiempo juntos, también han desarrollado un hábito que podría ser perjudicial para ambos.

Jana Kramer se dijo preocupada por la manera de beber que tienen Taylor Swift y Travis Kelce

Durante una intervención en su podcast “Whine Down”, Jana Kramer, quien en diversas ocasiones se ha dicho íntima del círculo de la artista, externó su preocupación por una actividad que Taylor Swift y Travis Kelce han vuelto parte de su día a día.

Según los dichos de la también intérprete, en los últimos meses ha presenciado un cambio significativo en la personalidad de Taylor, la cual estaría motivada en que ha aumentado considerablemente la frecuencia con la que consume alcohol y las cantidades que ingiere, sobre todo cuando se encuentra acompañada de Kelce.

Asimismo, refirió que entre las cosas que ha podido percibir sobre Travis, es que disfruta tomar demasiado, refiriéndose a él como alguien que siempre está bajo los efectos de bebidas embriagantes. “Para mí, siempre está borracho. Cada vez que veo un video, lo está”, expresó la joven, quien no compartió si le ha hecho saber su opinión a la artista o si esta es la primera vez que habla frontalmente del tema.

La pareja aprovecha cada oportunidad para asistir a conciertos y hacer viajes juntos Getty

La insólita reacción del futbolista ante las acusaciones de que tiene un problema con el alcohol

Como es usual en Taylor Swift, optó por ignorar las declaraciones, o al menos no hablar de ello públicamente, ya que desde que su presunta amiga dijo que le preocupaba que con el tiempo pudiera tener complicaciones con la bebida, no ha dado declaraciones ni ha emitido ninguna reacción.

Sin embargo, estas palabras sí hicieron eco en Travis Kelce, que a través de sus representantes, negó tajantemente que lo que dice Kramer sea cierto. Adicionalmente, aseguró que aún no tiene el placer de conocerla, por lo que no entiende por qué sintió la necesidad de hablar así sobre él.