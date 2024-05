Christian Nodal se sinceró sobre los verdaderos motivos que detonaron su ruptura con Belinda: “No lo volvería a hacer”

En las vísperas del Día de San Valentín de 2022, Christian Nodal y Belinda sorprendieron con la noticia de que habían decidido ponerle fin a su noviazgo y frenar definitivamente todos los planes de boda. Este inesperado quiebre los posicionó al centro de la polémica, pues inevitablemente comenzaron a surgir diversas versiones sobre las razones que los habían llevado a este punto.

Christian Nodal habló como nunca de su relación con Belinda y las razones detrás de su final

En una conversación con Jorge Ramos para la emisión “Aquí y Ahora”, Christian Nodal fue cuestionado acerca de diversos aspectos de su vida personal, incluyendo el mediático romance que protagonizó junto a Belinda en 2020. Y es que aunque esta historia duró poco tiempo, en el tiempo que fueron pareja ambos se mostraron emocionados el uno con el otro, e incluso estuvieron a punto de llegar al altar luego de una espectacular pedida de mano.

Fue por esta razón que causó tanto asombro su distanciamiento y la manera en que todo terminó tan abruptamente. En su momento, la mayor incógnita era el motivo detrás de su decisión, aspecto que ahora se sabe, pudo haber estado influenciado por la atención que constantemente recibía su intimidad.

“Trascendió a cosas que me hicieron mucho daño, pero todo pasa por algo en esta vida. Yo entendí muchas cosas que quiero que nunca se repitan, ¿me entiendes? Ya aprendí qué nunca más volvería a hacer”, explicó el artista.

En cuanto a qué es eso que no le gustaría experimentar nuevamente, Christian Nodal evitó entrar en detalles y únicamente dejó ver que, en un futuro, no repetiría las actitudes y reacciones que tuvo al separarse de Belinda. “Que no se repitan cosas, cuestiones, errores. Lo que sea, no repetirlos jamás en la vida”, añadió el sonorense, quien al poco tiempo encontró de nuevo el amor con Cazzu, la madre de su primogénita.

Los cantantes disfrutaban compartir momentos íntimos de su relación Instagram

La polémica que los persiguió tras su separación

Pese a que ambos aseguraron que no tenían intenciones de hablar sobre lo que pasó en su intimidad, días después del anuncio Nodal hizo una serie de insinuaciones acerca de Belinda y los motivos por los que se separaron. Dicho comportamiento le valió al sonorense miles de críticas por la forma en que estaba exponiendo a alguien que hasta hace poco decía amar.

Por su parte, la cantante se mantuvo hermética por casi dos años, hasta que presuntamente en febrero pasado habría optado por plasmar sus vivencias en este noviazgo a través de una canción, sin dar nombres o explicaciones detalladas.