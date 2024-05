La peculiar reacción de Selena Gomez tras el anuncio de que Justin Bieber, su exnovio, será padre por primera vez

Hace un par de días, Justin Bieber y Hailey Baldwin confirmaron que están a la espera de su primogénito, una etapa que los mantiene profundamente emocionados y finalmente decidieron compartir con sus millones de seguidores. Esta noticia generó infinidad de reacciones por parte de sus fanáticos, familiares, colegas y amigos, quienes se volcaron en felicitaciones y buenos deseos por el inicio de su propia familia.

También surgieron un par de interacciones que, se dice, fueron motivados indirectamente por el anuncio del embarazo del matrimonio Bieber. Uno de los movimientos más sonados fue el de Selena Gomez, quien aparentemente se manifestó al hecho de que su exnovio está próximo a estrenarse en el mundo de la paternidad.

La llamativa publicación de Selena Gomez luego de que se enterara del embarazo de Hailey y Justin Bieber

La tarde del 9 de mayo, Hailey Baldwin y Justin Bieber paralizaron las redes sociales con el anuncio de que están en la dulce espera de su primogénito, quien llegará al mundo seis años después de que la joven pareja llegara al altar.

Rápidamente, los fans de este mediático matrimonio se dieron a la tarea de monitorear a las reacciones que esta noticia generó, entre las que predominaron mensajes de amor por parte de celebridades cercanas a la pareja, las cuales expresaron su alegría en el emotivo post que Justin y Hailey hicieron.

Decenas de celebridades se unieron a las felicitaciones por el embarazo de Hailey y Justin Bieber Instagram

Fue así como internautas se percataron que hubo quienes respondieron indirectamente a este momento tan significativo en la vida de los futuros padres. Se trata de Selena Gomez, que presuntamente envió una indirecta a Justin, quien fue su pareja sentimental durante cerca de ocho años.

Escasos minutos después de que Justin y Hailey publicaran en sus cuentas oficiales las fotografías de la ceremonia con la que renovaron sus votos y confirmaron que serían padres, la cantante posteó una historia en la que se puede apreciar cómo sostiene las manos de Benny Blanco, su novio.

Selena Gomez posteó una foto con su novio que despertó la curiosidad de sus seguidores Instagram

Internautas “descubrieron” el misterioso movimiento de Selena

Aunque Selena no emitió ninguna palabra y se limitó a subir esta instantánea en blanco y negro, hay quienes aseguran que fue demasiado obvio que lo hizo justo cuando su ex se volvió tendencia por su paternidad, ya que si bien no se siguen en redes, esto trascendió por todo el internet. Por otra parte, fanáticos de la también actriz expresaron que este gesto únicamente se trató de una coincidencia, ya que desde que inició su romance con Blanco, ha disfrutado de compartir postales de lo bien que la pasan juntos.

La discusión no paró ahí, ya que en las horas posteriores, TMZ reveló capturas del productor en Las Vegas, lo que comprobaría que no estaban juntos en el momento de la publicación, tal como aseguraron sus fans. Hasta ahora Selena no se ha pronunciado al respecto y se desconoce si se puso en contacto con Justin para felicitarlo, pues si bien su relación estuvo plagada de altibajos, se sabe que no existen rencores entre ellos y lograron despedirse en el mejor de los términos.