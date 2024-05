Anahí festeja su cumpleaños y en CARAS hacemos un recuento de las portadas que ha protagonizado

Anahí, una de las figuras del entretenimiento más conocidas y queridas del espectáculo, está hoy, 14 de mayo, de manteles largos debido a que está cumpliendo 41 años.

A lo largo de su carrera y vida personal, la orgullosa mamá de dos pequeños ha compartido con CARAS momentos importantes. A continuación algunas de las recientes portadas que la actriz y cantante ha protagonizado.

En 2015, la cantante estuvo en la carátula de CARAS para contarnos sobre su regreso a la música y sobre su rol de esposa. Además, narró detalles de la historia de amor con su esposo Manuel Velasco.

Un año más tarde, una de las portadas más celebradas fue en la que dio a conocer en exclusiva que esperaba a su primer hijo: Manuel.

“Todo ha sido de verdad una bendición, yo creo que este bebé es promesa de Dios y por eso todo ha sido tan lindo, de verdad, así lo creo al cien por ciento. No he tenido un solo malestar, no me siento cansada, nada, todo está perfecto, la comida me sabe deliciosa, todo está superbién. Hasta ahora no he tenido ningún problema, y eso la verdad es que no hay cómo pagarlo, porque el sentirte bien también te hace pensar que todo está bien y que el bebé está cómodo”, dijo en la entrevista.

En este 2024, Anahí es una orgullosa madre de dos pequeños: Manuel y Emiliano. CARAS

Otra de las portadas más famosas en las que aparece la cantante es la del regreso de RBD.

Fue en julio de 2023 cuando Anahí, junto a sus compañeros de la agrupación, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, habló de la importancia de RBD en sus vidas y carreras y de lo que esperaban del ansiado reencuentro.

En 2020, la esposa de Manuel Velasco engalanó la portada del aniversario 18 de CARAS. En esta ocasión, habló sobre el regreso de RBD y donde aseguró que no estaba en sus planes regresar de lleno a los escenarios.

Otras de las ediciones en las que ha aparecido:

Edición de diciembre de 2011, Las 10 CARAS más guapas de la televisión, en la que confesó cuáles son los pros y contras de ser tan guapa.

“Primero que nada no me considero tan guapa. Tengo días buenos y otros en los que es mejor no salir de mi cuarto; cuando me siento espantosa mejor me quedo ahí. Como a todas, me gusta verme bien y bonita, sacarme partido y tener vanidad, siento que son cosas que si no tienes no eres una mujer completa. Además dónde dice quién es guapo o quién es feo, creo que esa percepción de la belleza la tenemos muy estereotipada por lo que nos muestran en los medios de comunicación. Realmente lo más importante que tenemos es que somos únicos y especiales por ser diferentes”.

En la edición de septiembre de 2007, Anahí volvió a aparecer con sus compañeros de RBD para hablar sobre la fórmula inagotable de éxito que encontraron.

En mayo de 2011, la cantante platicó en exclusiva sobre su lucha contra la anorexia, su regreso a las telenovelas y demás proyectos.

“No tienes que ser una fácil por ser artista o por salir en la tele. Si así fuera, yo hubiera hecho otra cosa en la vida. Hay de todo como en cualquier profesión, pero creo que basta de generalizar y de ser tan ignorantes, porque sí es de ignorante el decir que todas las artistas son unas golfas”.

En marzo de 2013, Anahí habló por primera vez en exclusiva para CARAS sobre su amor con Manuel Velasco, su vida y sus planes a futuro.

El año 2005 marca el inicio de la gran relación entre Anahí y CARAS. Apareció por primera vez en una portada acompañada por sus compañeros de la telenovela “Rebelde”.

“Lo que más me gusta de Mía es que es muy divertida, es chistosa y te hace reír mucho. Ella piensa que en verdad es muy serio todo lo que le pasa y en realidad son situaciones superchistosas, que si ya se le movió el pelo o que si ya la falda no es la que está de moda, pero lo padre es que tiene un por qué y no nada más es porque sea tonta, sino porque es una chava que nunca conoció a su mamá y es un gran misterio para ella y vive una soledad bien grande”.