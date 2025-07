Sarah Jessica Parker confirmó haber tenido un romance con Nicolas Cage

En una sorpresiva confesión que ha generado revuelo entre los fanáticos del cine y la televisión, Sarah Jessica Parker reveló que mantuvo un romance con el actor Nicolas Cage. La declaración se produjo durante una entrevista en el marco de la promoción de la nueva temporada de And Just Like That…, donde la actriz repasó momentos importantes de su vida personal y profesional.

“Fue algo breve, pero muy real. Éramos jóvenes, estábamos trabajando y simplemente sucedió”, comentó Parker al ser consultada sobre su vínculo con Cage, con quien compartió pantalla en la película Luna de miel en Las Vegas (1992). Aunque los rumores sobre una cercanía entre ambos actores circularon en su momento, nunca se había confirmado oficialmente la existencia de una relación sentimental.

Parker destacó que la conexión entre ambos surgió de manera natural durante el rodaje. “Tenía una energía muy particular, era muy intenso y creativo. En ese momento, eso me atrajo mucho”, añadió.

Si bien la relación no prosperó, la actriz señaló que guarda buenos recuerdos de esa etapa y del trabajo conjunto con Cage. Actualmente, ambos se encuentran en etapas muy distintas de sus vidas: Parker está casada con el también actor Matthew Broderick desde 1997, mientras que Cage ha atravesado varias relaciones públicas y sigue siendo una figura intrigante de Hollywood.

La confesión no tardó en volverse viral, generando una ola de reacciones nostálgicas y sorprendidas en redes sociales, donde muchos fanáticos expresaron su incredulidad ante el inesperado vínculo entre dos íconos del cine y la televisión de los 90.