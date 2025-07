“Severance” arrasa con un récord: se convierte en la serie más nominada a los Emmy 2025

La segunda temporada de Severance, el thriller psicológico de Apple TV+, ha marcado un hito en la historia de los Premios Emmy: con un total de 27 nominaciones, se consagra como la ficción con mayor número de candidaturas este año.

La producción creada por Dan Erickson y dirigida principalmente por Ben Stiller explora una premisa inquietante: empleados sometidos a un procedimiento que separa quirúrgicamente sus recuerdos laborales de los personales. Este concepto, desarrollado con meticulosa estética y actuaciones memorables —encabezadas por Adam Scott, Britt Lower, Patricia Arquette y Tramell Tillman— ha conquistado tanto a la crítica como a la Academia.

En las principales categorías, Severance compite por el Mejor Drama, Mejor Actor (Adam Scott) y Mejor Actriz (Britt Lower), además de obtener múltiples nominaciones en reparto y actuaciones invitadas. Incluye también reconocimientos en dirección (Ben Stiller, entre otros) y escritura, además de dominar en 14 categorías técnicas.

Detrás queda The Penguin con 24 nominaciones, seguido por The White Lotus y la comedia The Studio, ambas con 23 menciones. Esta competencia destaca además producciones como The Last of Us, Paradise y Slow Horses en el apartado de drama, así como comedias potentes como Abbott Elementary, The Bear y Hacks.

La ceremonia de la 77ª edición de los Premios Emmy, anunciada el 15 de julio de 2025, se celebrará el 14 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles, con transmisión por CBS y presentación de Nate Bargatze.

Con este logro, Severance no solo reafirma su estatus como una serie de culto, sino que también eleva el nivel de reconocimiento para los dramas originales de plataformas de streaming. Su éxito en esta edición la posiciona como la gran favorita de cara a la premiación.