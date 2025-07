Lo que nadie notó del álbum de Justin Bieber que hizo llorar a las fans

Justin Bieber volvió a tocar fibras profundas con su nuevo álbum Swag, pero hay un detalle en particular que ha pasado desapercibido para muchos —y que está provocando lágrimas entre sus fans más fieles.

En la canción Dad’s Love, uno de los temas más emotivos del disco, se esconde un elemento que conecta directamente con la infancia del cantante canadiense. Una fan lo notó mientras escuchaba atentamente: en la base rítmica de la canción se incluye un patrón de batería que resulta profundamente familiar.

Tras unos segundos, hizo clic. Ese sonido no es cualquier batería: es un sample tomado de un video casero de Justin Bieber tocando la batería cuando apenas tenía dos años de edad. En ese video viral, se le escucha decir con orgullo: “My name is Justin. This is how I drum”, mientras golpea con entusiasmo su pequeño set de batería.

El clip original —que puede encontrarse en YouTube con el título “Justin Bieber Drums at 2 Years Old”— ha sido visto millones de veces a lo largo de los años. Pero nunca antes había sido incorporado en su música de manera tan íntima y simbólica.

Para muchas fans, este gesto representa algo más que nostalgia. Es una muestra de vulnerabilidad, memoria y crecimiento, que transforma el álbum Swag en algo mucho más profundo de lo que aparenta.