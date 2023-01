Hermano de Lisa Marie Presley rompe el silencio sobre su muerte

El hermano menor de Lisa Marie Presley compartió un mensaje en memoria de su hermana, quien falleció a los 54 años.

Tras la muerte de la hija del rey del rock, Navarone de 35 años, el hijo menor de Priscilla y medio hermano de Lisa Marie, dedicó un sentido mensaje en memoria de la cantante.

“Hermana mayor… espero que ahora estés en paz y feliz con tu papá y tu hijo a tu lado. Sé que los últimos años no fueron fáciles para ti y desearía que las cosas hubieran sido diferentes entre nosotros. Sin embargo, eres mi hermana y te mando amor y oraciones en tu camino a casa. Todavía no puedo creer esto, no tengo palabras. Te amo hermana. Besos”, escribió el joven mediante su cuenta de Instagram con una inédita imagen.

El joven, quien es producto de la relación de Priscilla con el productor musical Marco Garibaldi, ha seguido los pasos de su familia en la música y formó su propia banda.

Así fueron los últimos años de Lisa Marie Presley

Los últimos años de vida de Lisa Marie no fueron nada fáciles, debido a que tuvo que enfrentar la dura pérdida de su hijo Benjamin Keough, -fruto de su matrimonio con su primer esposo, el músico Danny Keough.

El inmenso amor que sentía por sus hijos era evidente. En una entrevista en 2012 con The Guardian, Presley dijo, “tener a todos mis hijos fue la etapa más feliz de mi vida”.

Lisa tuvo cuatro hijos, Riley de 33 años, quien actualmente es una exitosa actriz, Benjamin quien se suicidó en 2020 a los 27 años de edad, y las gemelas Finley y Harper de 14 años.

Más adelante en 2022, envió un mensaje a sus seguidores en el marco del Día Nacional de la Concientización sobre el Duelo, esto recordando a su hijo. “Había estado viviendo en la horrible realidad de las garras implacables del dolor desde la muerte”.

“La muerte es parte de la vida, nos guste o no, y también lo es el duelo”. “Hay mucho que aprender y entender sobre el tema, pero esto es lo que sé hasta ahora: uno es que el dolor no se detiene ni desaparece en ningún sentido, uno o más años después de la pérdida”.

“El dolor es algo que tendrás que llevar contigo por el resto de tu vida, a pesar de lo que ciertas personas o nuestra cultura quieran que creamos. No lo superas, no sigues adelante, punto”, precisó Presley.

“Sigo adelante porque mi hijo dejó muy claro en sus últimos momentos que cuidar de sus hermanitas y velar por ellas estaba al frente de sus preocupaciones. Él las adoraba absolutamente y ellas a él”. “Mi vida y la de mis tres hijas tal como la conocíamos fue completamente detonada y destruida por su muerte. Vivimos en esta situación día tras día”, dijo.

