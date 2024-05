“Baby You’re A Rich Man": Paul McCartney es el primer músico multimillonario del Reino Unido

Además de ser una leyenda de la música y uno de los cantautores más prolíficos de la historia, Paul McCartney suma un nuevo logro: convertirse en el primer músico de Reino Unido en superar las mil millones de libras esterlinas en su fortuna, equivalentes a 1.26 mil millones dólares.

Este logro se dio a conocer este viernes en la lista anual de multimillonarios del Sunday Times. Entre los activos que le ayudaron a Sir Paul a obtener un estimado de 60 millones de dólares en el último año son su gira “Got Back”, con la que visitó México en 2023. El estreno de la llamada última canción de The Beatles, “Now and Then”, a finales de 2023, y el relanzamiento de la que fuera la última cinta publicada por el Cuarteto de Liverpool, “Let It Be”.

“Macca”, como también es conocido el legendario bajista, se colocó en el ránking 165 de 350 de las personas más ricas de Gran Bretaña. El estudio destaca que, además de los activos anteriormente mencionados, también le ayudó a sumar al compositor de “Yesterday” la versión de “Blackbird” que Beyoncé realizó para su más reciente disco, “Cowboy Carter”.

El primer puesto de la exclusiva lista lo tiene la familia del multimillonario indio Gopi Hinduja, propietaria de un conglomerado financiero, energético y tecnológico, con una fortuna de 37 mil millones de libras (46 mil 893 millones de dólares).

Además, el músico superó al rey Carlos III, quien está situado en el puesto 258, con una fortuna de 610 millones de libras, unos 773 millones de dólares, sin contar los bienes que posee como monarca, como el ducado de Lancaster o el patrimonio de la corona.

El músico más rico del mundo

A punto de llegar a los 82 años, el próximo 18 de junio, Paul McCartney ha logrado acumular su gran fortuna por su reconocida obra con The Beatles, con Wings, su faceta en solitario y por diversas inversiones y bienes raíces ubicadas en Reino Unido, Escocia y Estados Unidos.

Según información de Infobae, el británico es un visionario al que le llama la atención la tecnología. Se dice que invirtió casi 30 millones de dólares en Jaunt, una empresa que realiza software de realidad virtual.