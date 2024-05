Verónica Toussaint: amigos y colegas lamentan el fallecimiento de la actriz y conductora

La noche del jueves se dio a conocer el fallecimiento de la actriz Verónica Toussaint, a la edad de 48 años. La también conductora perdió la lucha contra un cáncer que le fue detectado en 2021.

Ante el lamentable hecho, colegas y amigos se despidieron con mensajes enalteciendo las cualidades de Toussaint. Una de las primeras en manifestarse en redes sociales fue la conductora Andrea Legarreta.

“Vero hermosa, siento mucho tu partida. Encantadora, simpática, bella, talentosa, cercana. Gracias por tu calidez siempre. Vuela alto, preciosa. Abrazo a los tuyos”, publicó Legarreta en una historia de Instagram.

La actriz Michelle Renaud, quien actualmente vive en España, fue otra de las amigas de Toussaint que le dedicó un conmovedor mensaje.

“Eres la mujer más auténtica que conozco, nadie podía hacer reír como tú con tu corazón tan grande, amorosa siempre y con una generosidad increíble, dejas tanta huella. Te voy a extrañar, te amo, amo haber tenido la dicha de conocerte. Mi más sentido pésame a toda tu familia”.

Por su parte, el actor y conductor Arath de la Torre manifestó en su Instagram estar en shock por la noticia.

“Estoy en shock no puedo creer querida Veronica que te hayas ido tan pronto me quedo con estos recuerdos tan hermosos con nuestra complicidad, amistad, amor, nuestros ataques de risa, tu talento y todos los momentos que pasamos tan entrañables. Descansa en paz hermana querida. Mis condolencias a toda tu familia, a tu mami que siempre estaba con nosotros hasta pronto hermana”.

Otra de las amigas de Verónica Toussaint, Sandra Echeverría, expresó en su mensaje lo que significa en su vida la conductora.

“Mi presh tan adorada. Te llevas una parte de mi corazón contigo. Hoy justo amanecí ansiosa por no saber de ti en unos días y presentí cosas. Justo hoy.Seguro venías a prepararme para mandarte un último mensaje y decirte lo mucho que te amo y que has significado en mi vida por tantos y tantos años de complicidad, de risas, de lágrimas.

“No estoy lista para vivir sin ti mi presh sin contarte de mi vida y preguntarte de la tuya. Definitivamente el mundo será tan distinto sin ti. Me llevo esa sonrisa hermosa que tuve el placer de ver tantas veces y ese sentido del humor tan único, tan tuyo que era lo que te hacía tan auténtica y especial. Fuiste una guerrera como nunca he visto."Te Amo con todo todo mi corazón. Aquí te quedas conmigo para toda la vida”.

En una historia en su Instagram, Belinda escribió que Verónica fue una guerrera y que la va a extrañar.

“No puedo creer esta noticia, tengo el corazón roto. Tuve la oportunidad de conocer a esta gran mujer, una guerrera, siempre con una sonrisa y con un gran sentido del humor, a pesar de las adversidades. Te vamos a extrañar”.

El actor y ex participante de “La Casa de los Famosos”, Poncho Denigris, también lamentó la partida de Verónica.

“Vero, qué dolor que te vayas tan pronto. Gracias por las amistades de verdad. Vuela alto”.

Fue en el noticiero de Ciro Gómez Leyva donde se conoció la partida de la actriz y conductora. En los últimos años, Toussaint formó parte del elenco de presentadores de Imagen.

¿De qué murió Verónica Toussaint?

Verónica Toussaint libró una dura batalla contra un cáncer de mama que le detectaron en 2021. En ese tiempo, la actriz y conductora compartió que se encontraba optimista por el tratamiento que ya había iniciado.

“Nadie te prepara cuando te dicen que tienes cáncer de mama y esta vez me tocó a mí. Hace más de un mes me detectaron cáncer y hoy decido compartirlo con ustedes”.

Verónica Toussaint fue diagnosticada con cáncer en 2021. Instagram

“Es un proceso muy intenso para mí y sobre todo para todos los que me rodean y me quieren cerquita, pero confío en la ciencia y confío en los tratamientos que desde hace unas semanas me estoy haciendo para que este proceso pase pronto y de la mejor manera”.

Meses más tarde, Toussaint daba a conocer que el tumor que le inició en su mama izquierda se había recorrido a la axila donde creció como una bola de golf.

“Este camino ha sido muy muy intenso, sin duda es la cosa más fuerte que he vivido pues porque es esta cuestión de ‘sí, sí te puedes morir’ sin lugar a duda”.