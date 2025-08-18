Quién es la ex y madre del hijo de Drake Bell y a qué se dedica

La ex y madre del primogénito de Drake Bell actualmente trabaja como gerente y productora de Decibel Media Group, una agencia que trabaja con marcas y artistas famosos.

Janet es una influencer, actriz y modelo que ha consolidado su presencia en el mundo del entretenimiento. La mujer inició su relación con Drake en 2013 y se casó con él en una ceremonia íntima aunque confirmaron su matrimonio públicamente hasta 2021.

Dos años después, Janet solicitó el divorcio de Drake Bell citando “diferencias irreconciliables” como motivo de la separación. Sin embargo, a pesar de la ruptura ambos mantienen comunicación por la crianza de su hijo Wyatt, nacido en 2021.

Sus trabajos más destacados fueron sus apariciones en series como BuzzFeed Murder Mystery Stories y Painting Autumn y la película Apocalypse.

Janet actualmente se encuentra en una relación con Jim Pérez, con quien espera un nuevo bebé y así lo ha documentado en redes sociales, donde comparte contenido sobre maternidad y sus proyectos personales.