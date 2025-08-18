Suscríbete
Entretenimiento

Quién es la ex y madre del hijo de Drake Bell y a qué se dedica

Janet Von Schmeling es una actriz y modelo que nació en Orlando, Florida pero es de ascendencia paraguaya

August 17, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
drake-bell-ex-madre-de-su-hijo

La ex y madre del primogénito de Drake Bell actualmente trabaja como gerente y productora de Decibel Media Group, una agencia que trabaja con marcas y artistas famosos.

Janet es una influencer, actriz y modelo que ha consolidado su presencia en el mundo del entretenimiento. La mujer inició su relación con Drake en 2013 y se casó con él en una ceremonia íntima aunque confirmaron su matrimonio públicamente hasta 2021.

Dos años después, Janet solicitó el divorcio de Drake Bell citando “diferencias irreconciliables” como motivo de la separación. Sin embargo, a pesar de la ruptura ambos mantienen comunicación por la crianza de su hijo Wyatt, nacido en 2021.

Sus trabajos más destacados fueron sus apariciones en series como BuzzFeed Murder Mystery Stories y Painting Autumn y la película Apocalypse.

Janet actualmente se encuentra en una relación con Jim Pérez, con quien espera un nuevo bebé y así lo ha documentado en redes sociales, donde comparte contenido sobre maternidad y sus proyectos personales.

Drake Bell
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
katy-perry-multa.jpg
Entretenimiento
Por qué fue multada Katy Perry en una zona protegida
August 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-travis-kelce.jpg
Entretenimiento
Taylor Swift habla como nunca de su romance con Travis Kelce
August 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-gana-demanda-millonaria
Entretenimiento
Christian Nodal gana demanda millonaria en Colombia
August 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
drake-bell-problemas-legalesjpg
Entretenimiento
Los problemas legales que ha enfrentado Drake Bell
August 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mariana-botas-drake-bell-novio.jpg
Entretenimiento
Quién es el novio de Mariana Botas, actriz que besó a Drake Bell en un antro
La habitante de la tercera temporada del reality de La Casa de los Famosos México está envuelta en polémica por las declaraciones que hizo
August 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
belinda-hombre-disney-cumpleaños-jose-luis.jpg
Entretenimiento
El misterioso hombre con el que Belinda celebró su cumpleaños 36
La famosa actriz y cantante fue captada celebrando su cumpleaños con un político poblano
August 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mane-de-la-parra-ligia-uriarte-boda-religiosa.jpeg
Entretenimiento
Mane de la Parra celebra su boda religiosa con Ligia Uriarte en Durango
Los actores se casaron rodeados del cariño de sus seres queridos, entre ellos personalidades de la televisión mexicana
August 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Drake Bell - Mariana Botas - La casa de los famosos
Entretenimiento
“Si no bajan esos clips, nos vemos en la corte”: Drake Bell amenaza con demanda a ‘La Casa de los Famosos’
El actor y cantante reaccionó molesto luego de que Mariana Botas asegurara en el reality que se habían besado en un antro hace años
August 15, 2025
 · 
Tania Franco
Tacos de canasta - polémica cinepolis
Entretenimiento
¿Gourmet o gentrificación? La polémica detrás del Combo Godín de Cinépolis
Cinépolis sorprende con un combo inspirado en la cultura godín, llevando los tacos de canasta a la pantalla grande, por un precio que ofendió a más de uno...
August 15, 2025
 · 
Tania Franco