Lucero Mijares, “Quiero ser parte de las mujeres que representan a nuestra generación”.

Con tan solo 19 años, pero toda una vida bajo el reflector siendo hija de dos de los artistas más reconocidos de México, Lucero Mijares se ha ido abriendo paso en una industria que no es fácil y aun pensando en que cuenta con el apoyo y respaldo de Lucero y Mijares, sabemos que el mantenerse, ganarse un lugar y fortalecer su voz, es cuestión de preparación, disciplina y talento, cualidades que la joven artista ha demostrado tener.

“Estoy muy contenta de poder formar parte de todo lo que está sucediendo”.

Al respecto de su carrera, la cual hemos de aceptar que va en ascenso, con gran emoción nos confiesa: “Estoy muy contenta porque me han salido muchos duetos, por ejemplo, este 19 de mayo sale “La Barca”, un sencillo y video junto a Mía Rubín, ante el cual estoy muy agradecida con ella por haberme invitado. También, recientemente la salió en todas las plataformas “Better” una canción con mi papá. Además, sigo con funciones los fines de semana desde el Teatro Hidalgo con “El Mago” (The Wiz). Por ello y más, también a nivel personal, estoy muy contenta de poder formar parte de todo lo que está sucediendo”.

“Desde muy chica he estado involucrada en la música y el baile, y soñaba con este momento”.

Al escucharla hablar, podemos asegurar que Lucero Mijares es una mujer preparada y con los pies en la tierra, claro está, con la emoción e ilusión de irse ganando un lugar en la industria, un sueño que tenía desde chica. “Para mí, que me hayan dado este espacio en el medio artístico me encanta, pues desde muy chica he estado involucrada en la música y el baile, y soñaba con este momento. Ahora que lo he estado haciendo a nivel profesional, me encanta. La gente ha reaccionado de una manera increíble, lo cual agradezco mucho, pues al final son ellos los que compran un boleto para el teatro o el concierto para verte. Porque yo lo he hecho, pues yo he comprado boletos para ver a mis artistas para poder disfrutarlos en escena, y lo mismo que espero de ellos y que no me defrauden, es lo que yo intento hacer dando lo mejor de mí, y pues creo que lo he logrado y que le caigo bien a la gente (risas)”.

Lucero Mijares en entrevista para CARAS. Pavel Antón

Actualmente, Lucero protagoniza “El Mago”, musical que se presenta en el Teatro Hidalgo, además de formar parte del programa de televisión, “Juego de Voces”, y acompañar a sus padres en conciertos y presentaciones. Al respecto nos cuenta. “Creo que “El Mago” me ha ayudado mucho en este crecimiento porque me ha dado muchas tablas, desde haber dado tantas funciones con el pie roto. Al mismo tiempo, creo que esa misma experiencia la he aplicado en “Juego de Voces”, en donde he aprendido a “manejar” las cámaras y saber qué decir, porque yo que nunca había hecho un programa de televisión y es algo completamente diferente”.

"“El mejor consejo que me han dado mis papás es el amor al trabajo”.

Hablando de las tablas y aquella preparación que la han llevado a apoderarse de cualquier escenario, surge la duda de cuál ha sido el mejor consejo que le han dado sus padres. Ante ello, nos confiesa. “El mejor consejo que me han dado mis papás es el amor al trabajo, nunca perder el amor y el respeto. Y así como di algunas de mis funciones con el pie roto para “El Mago”, creo que justo mis papás me enseñaron a dar todo de mí. Recuerdo alguna vez que a mi papá lo operaron de la rodilla y, al día siguiente, obviamente con permiso del doctor, porque ante todo está la salud, subió al escenario para dar un concierto. También me han enseñado a no hacerle caso a los malos comentarios, ellos me han blindado muy bien, lo cual agradezco mucho”.

“Si lo que quieren es hacerme enojar y generar polémica, conmigo no lo van a lograr”.

Y son aquellos comentarios, ante los cuales se ha blindado gracias al apoyo de sus padres, familiares y amigos cercanos, como hoy nos confiesa cómo responde ante ellos.

“La verdad es que la crítica mala y lo ajeno me da igual y no me molesta. Sin embargo, claro que cuando tienen un grado de ofensa si me llega a afectar. Pero, ante todo, la verdad es que lo ajeno y lo que quieran criticar, adelante, y si lo que quieren es hacerme enojar y generar polémica, conmigo no lo van a lograr”.



“Creo que me describiría como una niña normal”.

De esta manera, una vez más, Lucero Mijares nos demuestra que es una mujer segura de sí misma, confiada de su talento, apoyada y acompañada, y, ante todo, de una sola pieza.

“Siendo muy modesta, me describiría a veces simpática, pues se me da el “chistorete” (risas). Pero, ante todo, puedo decir que respeto mucho a todos, trato a todos por igual, cuido mucho a mis amigos y a mi gente, y me encanta lo que hago, la música, el teatro y compartir con mis amigos y familia. Simplemente, creo que me describiría como una niña normal”.

Lucero Mijares Pavel Antón

¿Qué le dirías a las mujeres que, como tú, se han ganado un lugar en cualquiera que sea su escenario, y que se enfrenta a críticas o comentarios de externos?

Yo les diría que refuercen siempre su autoestima, que sigan adelante, que confíen en ellas y que hagan lo que quieran, no importa la opinión de los demás.

¿Te consideras o te gustaría ser considerada un referente para las mujeres de las nuevas generaciones?

Obviamente quiero ser parte de las mujeres que representan a nuestra generación, sin embargo, yo no quiero educar a nadie, porque ante todo soy muy joven y no soy maestra; simplemente estoy construyendo mi carrera, pero sí creo que puedo ser un buen ejemplo. Y en estos últimos años, la gente ha pensado en mí para hacer referencia a mujeres que pueden inspirar a otras, por el simple hecho de estar en el medio.

A nivel personal, ¿qué mensaje te gustaría compartir con las mujeres que te siguen?

Les diría que les agradezco mucho todo el amor que me han dado en este tiempo y también, a todas las mujeres les diría que sigan adelante y que se apoyen entre ellas, así como a los nuevos talentos, que se apoyen entre ellos como siempre lo hacemos, porque venimos fuertes.

CRÉDITOS:

Fotografía: Pavel Antón

Maquillaje: Rosy Mora