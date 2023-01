Esta fue la causa exacta de la muerte de Lisa Marie, la hija de Elvis Presley

A los 54 años, murió Lisa Marie Presley tras sufrir un paro cardiaco en Los Ángeles.

Lisa Marie, la hija de Elvis Presley, murió en el hospital a consecuencia de un paro cardiaco que derivó en muerte cerebral, aunque se había dicho que murió en su vivienda de Los Ángeles por su afección en el corazón.

“Es con gran pesar que debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija, Lisa Marie, nos ha dejado. Ella era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que haya conocido”, dijo Priscilla Presley, madre de Lisa Marie y ex esposa de Elvis Presley.

Lisa fue una cantante y actriz conocida por ser la única hija de Elvis y Priscilla Presley. Nació el 1 de de febrero de 1968 en Memphis, Tennessee. Presley creció en la finca de su padre hasta los cuatro años, cuando sus padres se separaron y ella se mudó con su madre a Los Ángeles, aunque siguió en contacto con ambos; cuando tenía 9 años, su padre murió por un paro cardiaco, aparentemente asociado con el abuso de medicamentos recetados.

Lisa abandonó la secundaria y comenzó a abusar de las drogas y fue enviada al centro de rehabilitación del Centro de Celebridades de Scientology. Más adelante, recurrió a la música donde encontró el refugio que necesitaba y lanzó su primer álbum, To Whom It May Concern en 2003. Se casó con Michael Jackson, Nicolas Cage, Michael Lockwood y Danny Keough.

Según reportó el portal de noticias TMZ, el cuerpo de la intérprete fue hallado por una de sus empleadas del hogar, quien se encargó de avisar al servicio médico cuando Lisa estaba inconsciente a consecuencia de un paro.

Sin embargo, Riley Keough, quien fuera su representante aseguró mediante un comunicado que la hija de Elvis llegó con vida al hospital, donde sufrió un nuevo infarto cardíaco acompañado de una muerte cerebral de manera súbita y sus familiares habrían firmado un acuerdo que constaba en que los médicos tenían la libertad de no proceder la reanimación de Lisa.

La artista fue enterrada junto a su hijo Benjamin, quien se quitó la vida a los 27 años de edad. Los restos de Lisa permanecerán en el jardín Meditation Garde .

