Cristian Castro: la supuesta indirecta que envió ex novia al cantante

Luego de anunciar a los cuatro vientos que retomó su relación con Mariela Sánchez, al parecer, Cristian Castro ya fue objeto de indirectas por parte de su anterior relación.

Y es que en redes sociales se hace eco de una publicación subida por Ingrid Wagner, la ahora ex novia del cantante, la cual parece tener un mensaje posiblemente en honor a su fugaz romance.

“Viva el amor. Solo me permito tener buenos sentimientos. Dichoso aquel que sabe amar, lo entendió todo. Cada día es un día menos y hay que vivirlo de la mejor manera. Amemos más. Busquemos esa energía del amor que nos arrasa, nos transforma nos hace soñar”, se lee en la publicación.

Hasta el momento, la abogada y artista plástica sólo da dado declaraciones de manera oficial a Teleshow, a quien le mencionó que no le molesta ni sorprende el regreso y, al contrario, les desea lo mejor.

“No me molesta ni me sorprende. Les deseo lo mejor”.

Yuri sí está “preocupada” por el regreso de Cristian con su ex

En materia laboral, Cristian Castro se encuentra dando conciertos junto a Yuri en el marco de su gira conjunta “Unidos en el Escenario Tour” y la noticia de que su compañero ya tiene nuevo amor no fue tan bien vista por la cantante jarocha.

Y la pregunta es ¿en qué le afectaría a Yuri? Pues según ella, cuando su amigo anda en plan soltero es más relajado, pero cuando está enamorado se vuelve algo serio.

Yuri y Cristian Castro se presentan actualmente en una gira en conjunto. Getty Images

“Yo veo que se me desenfoca cuando está la susodicha o la de en turno. No hacemos clic cuando cantamos a dúo”, afirmó Yuri a un programa de televisión.

“Siento que se aleja, como que no sabe convivir. Cuando no tiene novia, ay no sabes, divino, echa chiste como el papá".