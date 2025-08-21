Suscríbete
3 Nuevas obras de teatro en CDMX que deberías de ver

El teatro destaca por sus nuevas propuestas repletas de elencos prestigiosos en obras que acaban de estrenar en la CDMX

August 20, 2025 • 
Tania Franco
Obra de teatro - La teatrería - Ahora Después - CDMX - Jesús Zavala

El teatro en la CDMX ha tenido un aumento de popularidad durante los últimos años, con la apertura de teatros más modernos como el Foro Lucerna de Mariana Garza, o la serie de Mentiras, ha aumentado el FOMO de comprar un boleto en taquilla y tener un plan diferente de viernes.

Estas son las nuevas propuestas que trae la CDMX en teatro:

1. El favor

La comedia “El Favor”, escrita por Susanna Garachana y dirigida por Joserra Zúñiga, llega al Teatro Xola Julio Prieto a partir del 11 de julio. Con un elenco envidiable compuesto por Harold Azuara, Sergio Velasco, Álex Fernández y Hugo Catalán.

La puesta en escena plantea una situación inusual, donde el personaje interpretado por el comediante Álex Fernández, en la desesperación de querer ser papá y fallar en varias ocasiones, cita a sus mejores amigos una noche para pedirles un favor que cambiará sus vidas. Invita al público a preguntarse: ¿Qué tanto harías por un amigo?

2. Ahora Después

Regresa este próximo 29 de septiembre por una nueva temporada. Una de las obras mejor recibidas en La Teatrería, interpretada por Jesús Zavala, Ahora Después es una historia de duelo. Brillantemente interpretado por el aclamado actor mexicano.

3. Te presento a Leo

La obra “Te presento a Leo”, escrita y dirigida por Fabián Ibarra con textos de Leo Masliah, llega a los escenarios de la CDMX con una propuesta fresca, divertida y llena de reflexión. Esta puesta en escena invita al público a mirar la vida desde nuevas perspectivas. Estará en cartelera del 15 de agosto al 13 de septiembre de 2025, con funciones los viernes y sábados.

obra de teatro en CDMX - Te presento a Leo - La teatrería

Esperamos que puedas disfrutar de estas nuevas propuestas de teatro en la CDMX, siendo que el talento artístico a nivel nacional está en uno de sus mejores momentos.

