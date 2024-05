¿Jennifer López y Ben Affleck se separaron? Unas fotografías avivaron los rumores sobre la ruptura

Una de las parejas más mediáticas y queridas de Hollywood, Jennifer López y Ben Affleck, están nuevamente en el centro de la atención pública debido a rumores de una posible separación.

Aunque hasta hace poco se mostraban más enamorados que nunca, recientes eventos y fotografías sugieren que podrían estar al borde del divorcio.

Jennifer López y Ben Affleck: los rumores de su separación

Los rumores de separación comenzaron a crecer cuando se informó que Ben Affleck se había mudado de la casa que compartía con Jennifer López.

Según una revista que acudió a varias fuentes cercanas al matrimonio, les fue confirmado que “se dirigen al divorcio”. Estas fuentes mencionaron que, a pesar del amor que sienten el uno por el otro, las diferencias irreconciliables y las tensiones en su relación han llevado a esta situación.

Una casa de ensueño en venta

La misma fuente indicó que Jennifer y Ben probablemente tendrán que vender la casa de sus sueños, la cual estuvieron buscando durante dos años.

“Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo y él no puede cambiarla. No hay forma de que esto hubiera durado”, expresaron los informantes.

La bien conocida actitud de Ben hacia los medios para evitar su atención, contrasta con la de Jennifer, quien siempre se muestra abierta y cordial, aparentemente es algo sustancial que contribuyó al distanciamiento.

Las más claras pistas de una crisis

Uno de los eventos que alimentó los rumores de crisis fue la ausencia de Ben Affleck en la MET Gala 2024, un evento en el que Jennifer López tuvo un rol fundamental al ser anfitriona.

Inicialmente se dijo que Ben no asistió debido al rodaje de su nueva película “The Accountant 2", pero las fuentes sugieren que la verdadera razón fue la tensión en su relación, pues ya no logran mostrarse felices al estar juntos ante las cámaras.

Otro indicio de la posible ruptura fue ver a Jennifer López en la búsqueda de una nueva casa en Beverly Hills sin la compañía de Ben. Esto aumentó las especulaciones sobre la situación de su matrimonio y alimentó los rumores de que la separación ya estaba en marcha.

La historia de amor de Bennifer

La relación entre Jennifer López y Ben Affleck ha estado llena de altibajos desde que se conocieron en 2001 durante el rodaje de “Gigli”.

Después de una separación de varios años, la pareja sorprendió al mundo justo después de terminar la pandemia al compartir su reconciliación y, más adelante, volvieron a sorprender a todos al casarse en una ceremonia secreta en Las Vegas en 2022.

Sin embargo, los últimos meses han sido difíciles para ellos. Según una fuente cercana, han estado asistiendo a terapia de pareja en un intento por salvar su matrimonio, aunque la misma fuente indica que hay poca disposición en Ben en tener ayuda externa y que, más bien, ha sido una iniciativa tomada por JLo.

Los rumores de una posible separación entre Jennifer López y Ben Affleck han generado una gran preocupación entre sus seguidores y la opinión pública.

Aunque ninguna de las partes ha confirmado oficialmente el estado de su relación, las evidencias y testimonios sugieren que podrían estar enfrentando una crisis significativa. Solo el tiempo dirá si Bennifer logrará superar esta prueba y continuar juntos, o si su amor finalmente llegará a su fin.

