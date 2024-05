Quién fue Verónica Toussaint, la actriz, presentadora y comediante mexicana que murió a los 48 años

El pasado 16 de mayo quedará marcado como uno de los días más tristes para la industria del entretenimiento y la televisión en México, esto a raíz del lamentable fallecimiento de Verónica Toussaint. La actriz, comediante y presentadora perdió la vida a los 48 años de edad, víctima del cáncer de mama que le fue detectado en 2021 y que la hizo enfrentarse a una ardua batalla que libró con la sonrisa que siempre la caracterizó.

Verónica Toussaint: así fue su fructífera trayectoria

Verónica Toussaint fue una actriz, conductora, locutora y comediante mexicana conocida por la versatilidad interpretativa que mostraba en cada uno de sus proyectos.

Desde siempre mostró afinidad por la televisión, lo que la motivó a estudiar comunicación para así poder acercarse al medio del entretenimiento. De acuerdo con las anécdotas que compartió en vida, inició su carrera antes de finalizar la universidad, cuando una productora le dio la oportunidad de participar en un programa de videos.

Incursionó en el teatro y el cine, pues si bien la conducción es su faceta más conocida, no desistió en su sueño de consolidarse como actriz. En 2018 fue galardonada con el Ariel en la categoría de Mejor Coactuación Femenina por su interpretación en “Oso Polar”, dirigida por Marcelo Tobar.

Su trayectoria resguarda más de 20 proyectos diferentes, entre ellos emisiones populares como “Qué Importa”, “Qué Chulada”, “Divina Comida”, “Trece Miedos” y “Amor xtremo”; así como doblajes de voz en diversos títulos, el más reciente “Kung Fu Panda”.

La actriz, que al momento de morir tenía 48 años, dedicó más de la mitad de su vida a la televisión Instagram

De qué murió Verónica Toussaint

Aunque la familia de Verónica Toussaint no ha emitido ningún comunicado oficial, se sabe que la entrañable artista murió a causa del cáncer de mama. A lo largo de casi tres años, la actriz se sometió a diversos tratamientos para combatir esta enfermedad, entre las cuales según sus propias palabras, se encontraron quimioterapias, tomografías y un par de cirugías.

En una entrevista concedida a Gustavo Adolfo Infante en julio de 2022, Verónica reveló que se sentía profundamente satisfecha con lo que había hecho con su vida, un pensamiento que inevitablemente llegó a ella tras su diagnóstico.

“Si a mí me toca morirme pronto, te puedo decir que me muero en paz. Con experiencias increíbles vividas, trabajando en lo que amo, enamorada, contenta; con una familia increíble. Me gasté la vida y a partir de ahorita lo que me quede es ganancia”, se sinceró Toussaint.