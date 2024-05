Las inquietantes declaraciones que Britney Spears lanzó contra June, su abuelo fallecido hace 12 años

En abril pasado, un tribunal de Los Ángeles determinó que Britney Spears debe pagar un millonario acuerdo a Jamie, su padre, luego una ardua batalla legal en la que alegó que por años había ejercido diversas violencias en su contra y malgastó su fortuna. Esta resolución mostró un posible cese en el conflicto que tiene con su familia, sin embargo, esto no parece estar cerca de ser así, pues la cantante aún tiene mucho que decir sobre todo lo que ha vivido.

En esta ocasión, el blanco de sus incendiarias declaraciones fue June Spears, su abuelo, quien se volvió protagonista de un post hecho en su cuenta de Instagram en el que habló de cómo desde siempre estuvo sometida por su familia debido a que veían en ella una fuente inagotable de dinero.

Britney Spears arremetió contra su abuelo paterno

“¡El hombre mayor nunca tuvo uno! Mi abuelo falleció cuando yo tenía 28 años. ¡Siempre he trabajado para mi familia porque es todo lo que he conocido!”, escribió la cantante junto a una serie de fotografías en las que se le ve a June conviviendo con uno de sus nietos, mismas que habrían sido captadas antes de que se le restringiera a Britney pasar tiempo con sus hijos y exponerse públicamente ante las cámaras.

Fanáticos de la artista e internautas se mostraron confundidos por sus palabras, pues no comprendían del todo el contexto detrás de esta publicación y cómo esto se relacionaba con lo que ahora mismo está atravesando personalmente.

No obstante, hubo quienes manifestaron que todo está relacionado y sus conflictos con June no son nuevos, ya que tiempo atrás ventiló que decidió alejarse de él luego de que se enterara de que presuntamente había abusado de una de sus hijastras, revelación que hizo en “The Woman in Me”, el libro de memorias que escribió y salió al mercado a finales de 2023.

Adicionalmente, volvió a tomar fuerza el mismo fragmento de su autobiografía en el que se refirió a su abuelo June como el responsable de que Jamie Spears ejerciera una crianza tan estricta, ya que eso fue lo que su progenitor conoció y era lógico que reproduciría los mismos comportamientos.

Se sabe que al momento de morir, June Spears no mantenía contacto con Britney Instagram

Las quejas de Britney sobre sus exparejas sentimentales

Estas declaraciones también sirvieron para que Britney Spears se desahogara respecto a algunas de las experiencias que ha tenido en el plano sentimental, las cuales de alguna manera se conectan con los malos recuerdos que tiene de las figuras paternas con las que creció.

Es así que expresó su descontento sobre las ocasiones que sus exparejas le han pedido hacerse cargo de aspectos relacionados a los hijos que tuvieron previo a conocerla y reveló que siempre se ha preguntado qué se sentirá “que los hombres se ocuparan de ti”, añadió, lo que encendió las alarmas de que habría decidido finalizar su romance con Paul Soliz, el hombre con el que supuestamente protagonizó una pelea en un hotel hace un par de semanas y si era para él la indirecta.