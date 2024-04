Este es el millonario acuerdo al que habrían llegado Britney Spears y su padre tras años de disputas legales

El caso de Britney Spears y la tutela que ejerció su familia sobre su vida y fortuna lleva tiempo dando de qué hablar, pues en diferentes ocasiones se ha hablado de los supuestos abusos a los que la artista fue sometida por su progenitor. Tras varios años inmersos en disputas legales, se dio a conocer que Britney y su padre finalmente podrían estar cerca de concluir este oscuro episodio en sus vidas gracias a un acuerdo monetario.

El ostentoso acuerdo que podría dar por concluida la batalla entre Britney Spears y su papá

En 2020, Britney Spears inició un proceso legal en contra de su padre, a quien acusó de haber hecho mal uso del poder que tenía para manejar su carrera y sus finanzas.

Desde entonces, la cantante se enfrascó en una ardua batalla que tuvo como propósito principal demostrar que Jamie Spears se aprovechó de su hija y de los problemas emocionales que enfrentó, mismos que en lugar de ser atendidos correctamente, fueron utilizados como un arma para argumentar que no tenía la capacidad de llevar las riendas de su vida.

Hace un par de días, salió a la luz el primer fallo otorgado por los tribunales, donde se determinó que Britney debe pagarle dos millones de dólares a su padre. Esta cifra sería utilizada para cubrir los honorarios de su defensa, que ha intentado convencer a las autoridades de que ella debe ser la que compense a su progenitor, contrario a lo que los representantes de la intérprete buscaban.

De acuerdo con información de TMZ, resta que se den los veredictos restantes, entre los que se encuentra la posibilidad latente de que sea Britney Spears quien deba ceder parte de su fortuna para dar por finalizado este asunto.

La cantante y su padre han protagonizado una mediática batalla legal los últimos años Getty

Britney Spears no considera este trato como satisfactorio y lamentó “no tener justicia”

Si bien a primera vista esta parece una buena noticia, la realidad es que el millonario acuerdo que se estableció, reavivó la controversia en torno a si es correcto que la “princesa del pop” tenga que retribuir económicamente a una persona que ha acusado de dañarla en reiteradas ocasiones.

Poco después de que se diera a conocer el fallo, Britney Spears condenó la decisión y envió un contundente mensaje a través de una publicación en Instagram.

“Mi familia me lastimó. No he tenido justicia y probablemente nunca la tenga”, escribió la artista en un post que horas más tarde borró, presuntamente por instrucciones de su equipo legal, el cual busca protegerla a toda costa de cualquier nuevo señalamiento que pueda perjudicar la percepción que tienen de ella los tribunales.