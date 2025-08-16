Así es el auto más lujoso de Carlos Slim Helú

Reconocido como uno de los empresarios más influyentes del mundo, Carlos Slim Helú tiene un lujoso estilo de vida gracias a sus negocios ha hecho crecer su fortuna.
Aunque mantiene un perfil discreto, algunos detalles sobre sus gustos personales se han dado a conocer, específicamente tratándose de autos.
Carlos Slim Helú tiene un vehículo que combina lujo, exclusividad y tecnología de punta. De acuerdo con Ámbito, se trata de un modelo importado, pero poco común en México.
Este es un Mercedes-Benz Maybach S600, uno de los sedanes más lujosos y sofisticados del mercado, que se caracteriza por su motor V12 biturbo de 6.0 litros, capaz de generar más de 530 caballos de fuerza, lo que le otorga una gran potencia.
En su interior, está diseñado para brindar máxima comodidad, debido a que sus asientos están tapizados en cuero de alta calidad, cuentan con funciones de masaje, calefacción y ventilación, además de un amplio espacio trasero pensado para viajes largos. Además de influir un sistema de sonido de última generación y acabados en madera y metal pulido.
El auto cuenta con tecnología avanzada con sistemas de asistencia al conductor, cámaras 360°, detección de peatones y frenos automáticos de emergencia.