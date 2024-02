Justin Timberlake rechaza las disculpas de Britney Spears y lanza una fuerte indirecta

La tensión entre Justin Timberlake y Britney Spears se ha vuelto cada vez más evidente. A pesar de las disculpas que la cantante emitió para su expareja en días pasados, parece que Justin no tiene intenciones de olvidar sus rencillas y envió una fuerte indirecta a Britney.

Crece la tensión entre Justin Timberlake y Britney Spears por supuestas indirectas

Luego de las intensas revelaciones que hizo Briteny Spears sobre su relación con Justin Timberlake en The Woman in Me, el libro de memorias que publicó a finales de 2023, inició un pleito repleto de drama en torno a ambos artistas.

En sus confesiones, Britney confesó que estuvo embarazada del cantante, pero que decidieron abortar porque Justin le dijo que no estaba listo para ser padre.

Esto hizo revivir la polémica de su mediático noviazgo y cómo terminó, pues en ese entonces se rumoró que Spears habría sido infiel, suposición que nunca fue desmentida por Timberlake, e incluso se cree, llegó a confirmarlo en Cry Me a River, canción que supuestamente se inspiró en este episodio de su fallido noviazgo.

Justin Timberlake envía duro mensaje a Britney Spears

Precisamente este tema publicado en 2002, año en el que pusieron fin a su noviazgo, fue el pretexto perfecto para que Justin Timberlake recharaza públicamente las disculpas que Britney le ofreció a través de una publicación de Instagram, en donde aseguró que nunca fue su intención perjudicarlo ni dañarlo con las revelaciones que hizo en el libro.

Previo a su última presentación en Nueva York, Timberlake lanzó un misterioso mensaje que fue considerado como una indirecta para Britney Spears. “Me gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparme con absolutamente nadie”, alardeó, justo antes de interpretar Cry Me a River.

Justin Timberlake y Britney Spears se enfrascaron nuevamente en una guerra de indirectas Getty

Estas palabras no fueron indiferentes para Britney Spears, quien reaccionó al supuesto ataque de su exnovio y mandó una nueva dedicatoria con la que respondería al gesto.

“¡No me disculpo”, escribió la cantante junto a la fotografía de una canasta de baloncesto, rasgo que habría utilizado para hacer referencia a Justin Timberlake, quien no ha emitido ningún comentario adicional a este enfrentamiento.