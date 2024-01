La inesperada reacción de Britney Spears al regreso de Justin Timberlake

En medio de su controversial proceso de divorcio de Sam Asghari, Britney Spears reaccionó al regreso de Justin Timberlake al panorama musical.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante dedicó algunas palabras a Justin, con quien mantuvo una relación hace casi 20 años y se dijo “enamorada” del sencillo que Timberlake recientemente estrenó.

“Estoy enamorada”, la sorpresiva reacción de Britney Spears a la nueva canción de Justin Timberlake

Hace un par de días, Justin Timberlake dio un adelanto de lo que tiene planeado para retomar su faceta como cantante, con el lanzamiento de “Selfish”. Esta canción habla sobre un amor que desborda intensidad, perteneciente a su próximo álbum titulado Everything I Thought It Was.

El sencillo llegó a oídos de Britney Spears, que no dudó en confesar lo mucho que le gustó el tema. “Estoy enamorada de la nueva canción de Justin Timberlake. Es tan buena”, expresó la estrella pop, haciendo mención a la visita de Timberlake al show de Jimmy Fallon, asegurando que le divierte verlos en pantalla.

Las sinceras palabras de Britney Spears hacia Justin

Britney aprovechó el momento para ofrecer una disculpa a Justin, luego de que en octubre pasado salieran a la luz detalles privados sobre el noviazgo que mantuvieron de 1999 a 2002.

“Quiero disculparme por algunas de las cosas sobre las que escribí en mi libro. Si ofendí a las personas que genuinamente me importan, lo siento profundamente”, escribió en una publicación de Instagram.

En un capítulo de The Woman in Me, libro en el que plasmó parte de sus memorias y vivencias, Spears reveló que estuvo embarazada de Timberlake y se sometió a un aborto puesto que él no estaba listo para ser padre.

Las declaraciones de la intérprete ocasionaron revuelo y Justin fue señalado por la forma en que presuntamente reaccionó a la noticia del embarazo. Además, Timberlake enfrentó críticas por la dureza con la que en su momento se refirió a Britney, especialmente cuando le dedicó un tema donde insinuaba que ella le había sido infiel, exponiéndola al escarnio público.

Britney Spears se disculpó por los detalles que reveló sobre su relación con Justin Timberlake Getty

Justin se mantuvo al margen de la polémica y evitó hablar de lo que vivieron juntos, incluso en un recital que ofreció a finales de 2023 expresó que no quería faltarle el respeto a nadie, justo antes de interpretar esta canción.