Justin Timberlake se retira de las redes tras recibir críticas por las revelaciones de Britney Spears

Justin Timberlake tomó la sorprendente decisión de retirarse de las redes sociales, específicamente de Instagram, eliminando todas sus publicaciones en medio de la polémica generada por las revelaciones de Britney Spears en sus memorias.

La medida parece ser una respuesta directa a la reacción que tuvo el público y los fanáticos después en contra del cantante, esto luego de que Spears compartió detalles íntimos de la relación que sostuvo en el pasado con Justin Timberlake.

El reconocido cantante y actor, que cuenta con más de 72 millones de seguidores en Instagram, optó por eliminar todo de su cuenta, dejando solamente la imagen de perfil que muestra sus ojos reflejados en un espejo retrovisor. Esta acción marca un cambio significativo en la presencia digital de Timberlake, quien había estado compartiendo momentos de su vida cotidiana hasta finales del año pasado.

Justin Timberlake quitó todas las publicaciones que tenía en su cuenta de Instagram Instagram

Timberlake, de 42 años, y su esposa Jessica Biel, fueron vistos por última vez en Instagram en diciembre de 2023, asistiendo a la inauguración de un lujoso hotel en Las

Vegas.

Britney Spears revela detalles sobre su relación con Justin Timberlake

Esta retirada de las redes sociales llega meses después de que Timberlake deshabilitara los comentarios en Instagram tras el lanzamiento del libro de Britney Spears, The Woman in Me. En el libro, Britney abordó detalles delicados de su relación con Timberlake , incluyendo la revelación de que tuvo un aborto durante su relación de tres años, afirmando que fue porque él no estaba de acuerdo con tener un bebé en ese momento.

Las críticas hacia Timberlake se intensificaron después de estas revelaciones, y la desactivación de los comentarios fue un intento de manejar la controversia. A pesar de este retiro de Instagram, Timberlake mantiene sus cuentas en Twitter y Threads, aunque su actividad en ambas plataformas no es tan activa.

A pesar de la controversia y las acusaciones pasadas, fuentes cercanas afirman que Timberlake se encuentra en un “gran lugar”, centrándose en su familia y en la creación de nueva música, dice el portal de noticias Page Six. Aunque los detalles del pasado han vuelto a la luz pública, tanto él como Jessica Biel continúan avanzando y apoyándose mutuamente en esta nueva etapa de sus vidas.

Es evidente que las revelaciones de Britney Spears han tenido un impacto significativo en la vida digital y pública de Justin Timberlake, quien ha optado por un repliegue momentáneo mientras lidia con las consecuencias de estos detalles personales ahora expuestos al escrutinio público.