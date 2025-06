John Travolta revive a Danny Zuko: el regreso inesperado del galán de Vaselina

A 47 años del estreno de Vaselina (Grease), John Travolta volvió a meterse en la piel de Danny Zuko, el rebelde galán que conquistó corazones con su tupé, chaqueta de cuero y movimientos de baile inolvidables. La reaparición se dio durante un evento benéfico en Los Ángeles, donde el actor de 70 años sorprendió al público con una emotiva actuación que mezcló nostalgia y emoción.

Travolta apareció en el escenario caracterizado como su personaje más icónico: peinado al estilo de los años 50, vestuario negro ajustado y su eterna actitud de chico malo con corazón de oro. Con una energía que parecía desafiar el paso del tiempo, bailó al ritmo de “You’re the One That I Want” ante una audiencia que no pudo contener la ovación.

El actor confesó que interpretar nuevamente a Zuko fue una experiencia “profundamente emotiva”, especialmente tras el fallecimiento de su compañera en pantalla, Olivia Newton-John, en 2022. “Lo hice por ella, por nosotros, por todo lo que significó Grease para el mundo”, declaró entre lágrimas. La presentación fue acompañada por imágenes proyectadas de la película original, lo que potenció la carga emocional del momento.

El impacto en redes sociales fue inmediato: miles de fanáticos compartieron clips y fotos del evento, destacando lo bien que se mantiene Travolta pese al paso del tiempo. Su carisma intacto, sumado a una evidente conexión con el personaje, provocó una ola de comentarios celebrando el regreso de Danny Zuko.

Desde su estreno en 1978, Grease se consolidó como un fenómeno cultural que marcó a generaciones. Travolta, por su parte, se convirtió en un ícono del cine musical y, aunque su carrera tomó diversos rumbos, siempre llevó a Zuko en el corazón. “Danny nunca se fue del todo. Siempre estuvo conmigo”, confesó el actor.

Esta reaparición no solo emocionó a los nostálgicos, sino que también reavivó el interés en la película, que pronto cumplirá 50 años.