Quién es el americanista novio de la influencer Alana Flores

Sebastián Cáceres celebró el cuarto cinturón de boxeo de su novia tras su victoria ante la actriz Gala Montes

August 19, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
alana-flores-novio-sebastian-caceres.jpeg

La streamer Alana Flores es novia de uno de los jugadores del Club América quien se dio cita para acompañarla en su pelea contra Gala Montes en Supernova Strikers.

Por decisión unánime, la regiomontana se alzó de nueva cuenta en un evento que fue visto por más de 10 millones de personas, de acuerdo con El Financiero.

Ante la victoria de Alana Flores, ha llamado la atención su vida sentimental sobre todo por su relación con el defensa del Club América, quien nació en Montevideo, Uruguay y tiene una sólida carrera en el futbol profesional.

Sebastián Cáceres llegó a la Liga MX en 2020, procedente del Liverpool de su país para defender la camiseta del Club América.

La historia de amor entre ambos comenzó por su pasión por el deporte. Alana ya era conocida como streamer y creadora de contenido, además de haber iniciado su faceta como boxeadora.

Ambos hicieron oficial su noviazgo en febrero pasado. De acuerdo con una entrevista con David Faitelson, Alana es aficionada de los Rayados de Monterrey, aunque apoya incondicionalmente a su pareja e incluso ha aparecido en el estadio para apoyarlo.

“En el América está mi novio, cómo no apoyar a tu pareja. Ya debería ir a jugar a otro nivel de futbol, yo me iría a donde él fuera, a veces es difícil ser novia de un futbolista, pero el mundo de redes es aparte del mundo personal, eso no afecta nuestra relación; es la más bonita y estable que jamás he tenido, yo tenía otro concepto de los futbolistas pero él me ha demostrado lo contrario”, declaró.

Podría ser que la pareja llegue pronto al altar, ya que Alana comentó que podrían formalizar su relación después del próximo Mundial, donde jugará su novio.

