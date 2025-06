Laura Flores confiesa que Lalo Salazar la terminó tras sufrir problema de salud

Entre lágrimas, Laura Flores reveló que Lalo Salazar la bloqueó de todos lados después de que la actriz sufrió un ataque de hipoglucemia, una condición en la que el nivel de glucosa (azúcar) en la sangre cae por debajo de lo normal.

Laura Flores cayó en depresión por no entender la razón que tuvo su expareja cuando estando juntos ella sufrió de hipoglucemia, enfermedad que cree que le causó miedo, por lo que él decidió alejarse sin dar explicaciones de la razón por la que ya no quería andar con ella.

Laura contó que le pidió a Lalo levantando la voz que necesitaba comer "¡ya!”, entonces, él le dijo: “sí, pero no me grites”, por lo que ella se disculpó por su reacción, pero Lalo se fue y no le contestó mensajes, llamadas y la bloqueó para evitar tener comunicación con ella.

“Eso es lo que me dolió, sentí una caída libre y eso me mandó a la depresión”, dijo la actriz de 61 años en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

“Pensé que podía encontrar un lugar muy bonito para mí, para mi corazón, pero no sucedió; tampoco es que sea la víctima, aquí no hay malvados. Me sorprendió muchísimo que fui bloqueada, no tengo acceso y no sé qué pasó; fue algo inesperado”, añadió Laura Flores.