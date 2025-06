Sergio Mayer y Natália Subtil llegan a un acuerdo por la pequeña Mila

El político actualmente se encarga de los gastos estudiantiles de su nieta, hija de Sergio Mayer Jr y Natália Subil, quienes siempre han tenido una relación distante por las diferencias que existen entre ambos.

En un intento por resolver la polémica que ha tenido como consecuencia el no poder ver a Mila, Sergio Mayer concedió una entrevista en la que advirtió sobre posibles acciones legales contra Subtil si continuaba en la negativa.

“Le pido prudencia, inteligencia, que tiene que pensar en el bienestar de mi nieta. La relación que debe de tener con su hija, con su padre y con el abuelo es muy importante”, dijo.

Asimismo, aconsejó a Natália de pedir ayuda profesional. “No entrar en un tema de litigio, sino de plática, donde busquemos lo mejor para mi nieta, para no tener que hacerlo de manera oficial y legal”.

Días después de que Mayer invitó a la expareja de su hijo a platicar con la asesoría de un abogado, confesó que llegaron a un acuerdo.

“Sí, llegamos a un acuerdo, justamente siguió el consejo. Le pedí de favor que tuvieramos un acercamiento con un amigo o algún abogado, y tuvimos ese acercamiento. Fue tan positivo, me da mucho gusto”, expresó.

Aunque no reveló detalles del acuerdo que concretó con la modelo, aseguró que fue un buen encuentro por el bienestar de la menor.

“Natália es una extraordinaria mamá, mis respetos, porque si mi nieta es feliz y es una niña inteligente, todo es gracias al trabajo que ha hecho Natália y eso no lo podemos negar”, mencionó y agregó, “hay que cuidar también el interés superior del menor. Me encantó que el abogado no haya sido el abogado de Natália, sino el abogado de mi nieta”.