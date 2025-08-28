¡El sol de medianoche! El fenómeno natural que mantiene el día por casi 24 horas

El sol de medianoche es uno de los espectáculos más fascinantes de la naturaleza. Ocurre en las regiones cercanas al Círculo Polar Ártico y Antártico, cuando durante el verano el sol no llega a ocultarse por completo en el horizonte. El resultado es un día que parece eterno: la noche se ilumina con tonos dorados, rosados y anaranjados que pintan paisajes de ensueño.

¿Dónde se puede ver el sol de medianoche?

Este fenómeno se aprecia en países del norte como Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Groenlandia, Canadá y Alaska. En el hemisferio sur, el mismo espectáculo ocurre en la Antártida, aunque ahí las condiciones extremas lo hacen menos accesible para los viajeros.

La explicación está en la inclinación del eje de la Tierra. Durante el verano, los polos se inclinan hacia el sol, provocando que su luz se mantenga visible incluso a medianoche. Esto significa que en junio, por ejemplo, Islandia puede disfrutar hasta 21 horas de luz continua.