Travel

¡El sol de medianoche! El fenómeno natural que mantiene el día por casi 24 horas

En verano, estas regiones viven el mágico espectáculo de la luz continua, con paisajes bañados de sol incluso a medianoche

August 28, 2025 • 
Tania Franco
Islandia

Jeremy Walker/Getty Images

El sol de medianoche es uno de los espectáculos más fascinantes de la naturaleza. Ocurre en las regiones cercanas al Círculo Polar Ártico y Antártico, cuando durante el verano el sol no llega a ocultarse por completo en el horizonte. El resultado es un día que parece eterno: la noche se ilumina con tonos dorados, rosados y anaranjados que pintan paisajes de ensueño.

¿Dónde se puede ver el sol de medianoche?

Este fenómeno se aprecia en países del norte como Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Groenlandia, Canadá y Alaska. En el hemisferio sur, el mismo espectáculo ocurre en la Antártida, aunque ahí las condiciones extremas lo hacen menos accesible para los viajeros.

La explicación está en la inclinación del eje de la Tierra. Durante el verano, los polos se inclinan hacia el sol, provocando que su luz se mantenga visible incluso a medianoche. Esto significa que en junio, por ejemplo, Islandia puede disfrutar hasta 21 horas de luz continua.

Islandia destinos
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
