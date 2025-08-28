El look de Taylor Swift que todas las swifties deseaban

Taylor Swift anunció a través de sus redes sociales que próximamente se va a casar con el jugador de futbol americano, Travis Kelce.

Para el día especial de su pedida de mano en un jardín encantado adornado con flores por todas partes, la cantante eligió un pintoresco vestido blanco con rayas negras, corte midi, confeccionado en seda y nylon, de la firma estadounidense Ralph Lauren.

El vestido modelo Striped Silk-Blend Dress, tiene un precio de 398 dólares, lo que equivale a unos 7 mil 426 pesos mexicanos, según el tipo de cambio.

Debido al revuelo que generó la noticia de su compromiso, el vestido se agotó en menos de 24 horas en la página web de la marca de moda estadounidense.

Para acompañar el look, Swift eligió un par de sandalías de Louis Vuitton, bastante sencillas y minimalistas, en color marrón, con un costo estimado entre 20 mil y 30 mil pesos mexicanos.

Respecto a la joyería, Taylor Swift lució un reloj dorado de la prestigiosa firma Cartier con una corona de diamantes. Dicha pieza tiene un costo de 32 mil 200 dólares, es decir, cerca de 600 mil pesos mexicanos.