Ser abuelo es uno de los mayores privilegios de la vida, pero hay quienes además llevan este papel con un estilo inigualable.

Desde ídolos de la música hasta estrellas de Hollywood, estos hombres han demostrado que el encanto y la galanura no tienen edad. Hoy, en el Día del Abuelo, celebramos a los abuelitos más guapos que han conquistado generaciones y que ahora, con nietos en brazos, siguen siendo símbolo de elegancia, carisma y atractivo.

Emmanuel

El ícono de la balada mexicana no solo nos ha regalado himnos románticos, también presume un porte inconfundible. Papá de Alexander Acha, ahora, con nietos, luce más pleno que nunca, demostrando que el brillo de los escenarios se hereda.

Alexander Acha

Ricardo Montaner

El patriarca de una dinastía musical, Montaner ha hecho de la familia su mayor tesoro. Entre canciones y presentaciones, no hay nada que disfrute más que abrazar a sus nietos y compartir con ellos el amor que siempre lo ha definido.

Ricardo Montaner.

Alejandro Fernández

“El Potrillo” es el ejemplo perfecto de cómo los años pueden sumar aún más atractivo. Con su estilo inconfundible y su poderosa voz, Alejandro vive la etapa de abuelo con el mismo corazón con el que se entrega arriba del escenario.

Álex Fernández

Julio Iglesias

Un clásico eterno. El cantante español, referente de elegancia y romanticismo, disfruta de su rol de abuelo con la misma pasión con la que conquistó escenarios internacionales. Su legado, tanto familiar como musical, sigue creciendo.

Julio Iglesias

Pierce Brosnan

De James Bond a orgulloso abuelo, Pierce Brosnan representa el glamour británico en su máxima expresión. Hoy, lejos del espionaje cinematográfico, se dedica a gozar de sus nietos, mostrando que la verdadera clase trasciende generaciones.

Pierce Brosnan

Sergio Mayer

El exGaribaldi y político mexicano presume con orgullo ser un abuelo moderno, cercano y con un estilo impecable. Su presencia sigue atrayendo miradas, confirmando que el atractivo no conoce de edades.

Sergio Mayer

Eugenio Derbez

Actor, productor y comediante, Derbez ha sido uno de los mexicanos más exitosos en Hollywood. Su nueva faceta como abuelo lo muestra más sensible y entrañable, sin perder el carisma que lo ha vuelto un favorito del público.

Eugenio Derbez

Jim Carrey

El comediante más camaleónico de Hollywood también se suma a esta lista. Con su inconfundible sonrisa y su ternura como abuelo, Carrey prueba que el sentido del humor es el secreto para mantenerse joven y atractivo.

Estos hombres demuestran que el atractivo no se desvanece con los años, sino que evoluciona. Su elegancia, carisma y, sobre todo, el amor por sus familias, los convierten en los abuelos más guapos que seguimos admirando.