Alejandro Fernández tiene un cierre histórico en España y dos noches patrias en Las Vegas

Así fue su homenaje a Vicente Fernández que provocó una ovación de 70,000 personas

August 26, 2025 • 
Tania Franco
Alejandro Fernández - Homenaje a Vicente Fernández

Alejandro Fernández volvió a conquistar al público español y cerró su recorrido por la península con un concierto multitudinario en Lanzarote ante 70,000 asistentes. Ahora, el ícono de la música mexicana se prepara para encender escenarios en Estados Unidos, México y Latinoamérica con la segunda etapa de su aclamado tour “De Rey a Rey”, un espectáculo que honra el legado de Vicente Fernández y celebra tres décadas de carrera.

Alejandro Fernández y Vicente Fernández

Victor Chavez/WireImage

Un cierre histórico en España

Con llenos absolutos en ocho ciudades, el cierre en Arrecife confirmó el idilio de El Potrillo con el público ibérico. La combinación de mariachi, pop y una puesta en escena emotiva convirtió cada fecha en una celebración de la identidad mexicana.

Alejandro fERNÁNDEZ EN eSPAÑA

“De Rey a Rey” regresa a Norteamérica con un calendario robusto que incluye dos noches en Las Vegas para las Fiestas Patrias —una tradición que Alejandro mantiene viva desde hace más de 20 años— y una cita especial en la CDMX tras hacer historia con cuatro llenos en la Plaza México.

Fechas confirmadas en Latinoamérica– “De Rey a Rey” 2025

Agosto

  • 30 – Arena Valle de Guadalupe – Ensenada, BC, México.

Octubre

  • 04 – Estadio GNP Seguros – Ciudad de México, México.
  • 23 – Arena Cañaveralejo – Cali, Colombia.
  • 25 – Plaza de Toros La Macarena – Medellín, Colombia.
  • 30 – Bullring – Bucaramanga, Colombia.

Noviembre

  • 01 – Movistar Arena – Bogotá, Colombia.
  • 02 – Movistar Arena – Bogotá, Colombia.
  • 06 – Coliseo General Rumiñahui – Quito, Ecuador.
  • 08 – Estadio Modelo Alberto Spencer Herrera – Guayaquil, Ecuador.
Alejandro Fernandez

Jeremychanphotography/Getty Images

Más que un tributo, es la declaración artística de un intérprete que mantiene viva la tradición mientras proyecta el género al futuro. Con un cierre inigualable en España y una agenda internacional que celebra las Fiestas Patrias y los grandes recintos de América, Alejandro Fernández reafirma su lugar como embajador de México ante el mundo.

Alejandro Fernández
