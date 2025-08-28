Suscríbete
Travel

El destino más popular que eligen las celebridades para su Luna de Miel

Un paraíso visual que conserva la privacidad en lo que parece un oasis en medio de una isla europea

August 27, 2025 • 
Tania Franco
Camilo y Evaluna - Luna de miel

Eva Luna

Enclavada en la Polinesia Francesa, Bora Bora es una laguna de azules imposibles coronada por el Monte Otemanu. Aquí nacieron los bungalows sobre el agua, la fórmula definitiva de privacidad. Por eso, cuando las celebridades buscan una luna de miel “de película”, aterrizan en este cráter convertido en paraíso.

Demi Lovato & Jutes

Después del “sí”, eligieron el clásico que nunca falla: Bora Bora. Villas sobre el agua, laguna turquesa y ese silencio de hotel cinco estrellas donde el tiempo se detiene. La vibra: lujo relajado con desayunos en bandeja flotante y paseos al atardecer frente al monte Otemanu.

Camilo & Evaluna

Ellos apostaron por island hopping entre Tahití, Moorea y Bora Bora. Aquí todo invita a bajar revoluciones: bicicletas, agua color “filtro” y noches con cielo estrellado. Incluso grabaron uno de sus videos musicales más icónicos en ese lugar.

Ximena Duque & Jay Adkins

Tras su boda en Miami (2017), volaron directo a Bora Bora. La elección lo dice todo: privacidad, escenarios de postal y fotos que parecen campaña de lujo. Un destino que sigue en la lista A de Hollywood por una razón: romance sin distracciones.

Más allá del glamour, en Bora Bora la luna de miel se vuelve simple. No solo es un destino; es el filtro cinematográfico que vuelve tu luna de miel inolvidable.

