Travel

10 destinos de ensueño para casarte en el mundo

Desde playas privadas en el Caribe hasta castillos europeos y viñedos en la Toscana, celebra una boda de película

October 27, 2025 • 
Tania Franco
10 destinos de ensueño para casarte en el mundo

Nadtochiy/Getty Images/iStockphoto

Casarse es mucho más que una ceremonia: es el inicio de una historia que merece un escenario inolvidable. Y si hay algo que las parejas modernas buscan, es vivir una experiencia que combine romance, estética y destino. Por eso, hemos reunido 10 lugares de ensueño en el mundo donde celebrar una boda se convierte en un recuerdo eterno.

1. Santorini, Grecia

Con sus icónicas casas blancas frente al mar Egeo, Santorini es el escenario perfecto para un “sí, acepto” con atardeceres dorados y vistas panorámicas al volcán. Ideal para bodas íntimas y sesiones de fotos espectaculares.

Santorini, Grecia - Bodas

wjarek/Getty Images

2. Toscana, Italia

Entre viñedos, villas renacentistas y colinas infinitas, la Toscana es sinónimo de romance. Aquí, las bodas se acompañan de vino, arte y una atmósfera que parece sacada de una película italiana.

Bodas en Toscana, Italia

Nadtochiy/Getty Images/iStockphoto

3. Bali, Indonesia

El paraíso tropical por excelencia. Bali combina espiritualidad, paisajes exóticos y hospitalidad incomparable. Muchos novios eligen ceremonias al atardecer frente al mar o en templos rodeados de vegetación.

Boda Bali, Indonesia

A loving couple dressed in wedding attire sharing a tender moment amidst lush nature and a cascading waterfall, symbolizing romance, love, and connection in a picturesque and enchanting ambiance.

Oleg Breslavtsev/Getty Images

4. París, Francia

La ciudad del amor nunca pasa de moda. Desde ceremonias con vista a la Torre Eiffel hasta recepciones en palacios o jardines secretos, París ofrece el toque elegante y cinematográfico que toda boda merece.

Bodas en París, Francia

Sara Monika/Getty Images/Image Source

5. Riviera Maya, México

Playas turquesa, cenotes mágicos y resorts de lujo hacen de este destino uno de los favoritos del mundo. Además, muchas locaciones ofrecen ceremonias mayas o simbólicas frente al mar.

Bodas en Riviera Maya, México

Stefan Cristian Cioata/Getty Images

6. Marrakech, Marruecos

Para los amantes de la estética boho y los contrastes, Marrakech ofrece una experiencia sensorial con riads, desiertos y palacios iluminados por cientos de velas.

Bodas en Marrakech, Marruecos

Thomas Barwick/Getty Images

7. Bora Bora, Polinesia Francesa

Casarse sobre un muelle flotante, con el mar cristalino de fondo, es posible aquí. Este destino ofrece privacidad absoluta, lujo y naturaleza en su máxima expresión.

Bodas en Bora Bora, Polinesia Francesa

Peter Bischoff/Getty Images

8. Kioto, Japón

Para quienes buscan una boda espiritual y elegante, Kioto ofrece templos centenarios, jardines zen y cerezos en flor. Un lugar donde tradición y armonía se unen.

Bodas en Kioto, Japón

Dukas/Universal Images Group via Getty Images

9. Escocia, Reino Unido

Castillos medievales, paisajes verdes y una atmósfera de cuento. Escocia es perfecta para bodas temáticas o románticas con un toque histórico.

Bodas en Escocia, Reino Unido

Jane Barlow - PA Images/PA Images via Getty Images

10. Maldivas

Bodas sobre el agua, cenas privadas en la arena y suites flotantes. Las Maldivas son sinónimo de lujo y serenidad, ideales para quienes buscan una celebración íntima y paradisíaca.

Bodas en Maldivas

Max shen/Getty Images

Ya sea bajo el cielo de Santorini o entre los viñedos italianos, el lugar donde digas “sí” puede convertir tu boda en un recuerdo eterno.

