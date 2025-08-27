Suscríbete
Esposa de Bruce Willis actualiza el estado de salud del actor

Emma Heming Willis habló en una entrevista en televisión sobre cómo se encuentra su esposo quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023

August 27, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
bruce-willis-emma-heming-habla-del-estado-de-salud-de-su-esposo.jpg

Bruce Willis y su esposa Emma Heming quien ha sido el pilar que mantiene unida a la familia

INSTAGRAM

La esposa de Bruce Willis dijo en una conversación con la periodista estadounidense Diane Sawyer, “Bruce todavía está muy activo y tiene muy buena salud pese a todo. Solo es su cerebro el que le falla”.

Emma participó en un especial de la cadena ABC para promocionar su libro, The unexpected journey, una guía sobre el cuidado de personas dependientes en el que detalla algunas herramientas que utilizó el actor de 70 años para seguir trabajando antes de hacerse público su diagnóstico.

La esposa del intérprete que fue diagnosticado con afasia en 2022 y con demencia frontotemporal hace dos años, comentó que “lenguaje se le está yendo”, sin embargo, ella y su familia han encontrado formas de comunicarse con Bruce.

“Hemos tenido que adaptarnos y tenemos una forma de comunicarnos con él que es simplemente diferente”.

“Todavía tenemos esos momentos en los que se ve su risa. Tiene una risa tan sincera, y a veces ese brillo en sus ojos o esa sonrisa que me transportan. Pero son difíciles de captar porque esos momentos aparecen y desaparecen rápido”, contó Emma, quien dio a conocer que trasladó a su esposo a una segunda casa de un solo piso donde puede recibir atención las 24 horas.

Heming también abordó los síntomas que notó en su esposo cuando fue diagnosticado con esta enfermedad. “Se sentía un poco apartado, un poco frío, no como Bruce, que era muy cálido y muy afectuoso. Hacer todo lo contrario de eso fue alarmante y aterrador”.

A pesar de las complicaciones que tiene esta enfermedad, Emma cree en que Bruce aún la reconoce y que sigue manteniendo una conexión con sus cinco hijas. “No necesito que él sepa que soy su esposa, que nos casamos tal día, y esto es lo que es, no necesito nada de eso. Solo quiero sentir que tengo una conexión con él. Y la tengo, así que a pesar de todos los desafíos de la enfermedad, estoy muy agradecida de que mi esposo todavía esté aquí”.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
