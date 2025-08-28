Se estrenará el documental de Juan Gabriel con material inédito en Netflix

La docuserie “Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero” abordará los momentos más emblemáticos en la vida y carrera del famoso cantautor.

En el noveno aniversario luctuoso del “Divo de Juárez” este 28 de agosto, Netflix reveló detalles de la nueva producción del intérprete de “Noa Noa”, quien fue un ícono de la música en español y falleció en 2016 a causa de un infarto.

Juan Gabriel tendrá un homenaje en la nueva docuserie de Netflix, producción que promete revelar detalles inéditos del artista con imágenes nunca antes vistas.

La audiencia podrá ver grabaciones realizadas por el artista, fotos inéditas y documentos de su vida fuera de los escenarios, tratándose de una serie única para los fans del famoso.

La fecha de estreno de dicho material ya fue revelada y será el 30 de octubre de 2025. Contará con cuatro episodios que recorren la vida artística y personal de Juan Gabriel desde sus humildes orígenes en Ciudad Juárez hasta su consagración como un fenómeno mundial de la música latina.

En el tráiler oficial de Netflix se escucha a Juan Gabriel dar una declaración póstuma. “Se está haciendo un video para cuando yo no esté en este planeta, para dejar un testimonio y he querido compartirlo con ustedes”.