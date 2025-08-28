Suscríbete
Entretenimiento

Se estrenará el documental de Juan Gabriel con material inédito en Netflix

La plataforma de streaming publicó el tráiler del nuevo documental del cantante

August 28, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
juan-gabriel-netflix.jpeg

La docuserie “Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero” abordará los momentos más emblemáticos en la vida y carrera del famoso cantautor.

En el noveno aniversario luctuoso del “Divo de Juárez” este 28 de agosto, Netflix reveló detalles de la nueva producción del intérprete de “Noa Noa”, quien fue un ícono de la música en español y falleció en 2016 a causa de un infarto.

Juan Gabriel tendrá un homenaje en la nueva docuserie de Netflix, producción que promete revelar detalles inéditos del artista con imágenes nunca antes vistas.

La audiencia podrá ver grabaciones realizadas por el artista, fotos inéditas y documentos de su vida fuera de los escenarios, tratándose de una serie única para los fans del famoso.

La fecha de estreno de dicho material ya fue revelada y será el 30 de octubre de 2025. Contará con cuatro episodios que recorren la vida artística y personal de Juan Gabriel desde sus humildes orígenes en Ciudad Juárez hasta su consagración como un fenómeno mundial de la música latina.

En el tráiler oficial de Netflix se escucha a Juan Gabriel dar una declaración póstuma. “Se está haciendo un video para cuando yo no esté en este planeta, para dejar un testimonio y he querido compartirlo con ustedes”.

Juan Gabriel Netflix
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
hija-de-heidi-klum.jpeg
Entretenimiento
Ella es Leni Klum, la hija de Heidi Klum que causó sensación en la alfombra de Venecia
August 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
andrea-legarreta-erik-rubin-motivos-separacion.jpg
Entretenimiento
Erik Rubín revela si ya encontró el amor tras separarse de Andrea Legarreta
August 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Anne Hathaway se cae en las grabaciones de Devil Wears Prada 2
Entretenimiento
Anne Hathaway sufre caída durante las grabaciones de The Devil Wears Prada 2
August 27, 2025
 · 
Tania Franco
Taylor Swift revela qué le enamoró de Travis Kelce
Entretenimiento
Taylor Swift revela por qué se enamoró de Travis Kelce
August 27, 2025
 · 
Tania Franco
bruce-willis-emma-heming-habla-del-estado-de-salud-de-su-esposo.jpg
Entretenimiento
Esposa de Bruce Willis actualiza el estado de salud del actor
Emma Heming Willis habló en una entrevista en televisión sobre cómo se encuentra su esposo quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023
August 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Anna-Kournikova-quien-es-pareja-de-enrique-iglesias.jpg
Entretenimiento
Ella es Anna Kournikova, pareja de Enrique Iglesias y madre de sus hijos
El intérprete de 50 años tiene una relación desde hace varios años con una extenista rusa con quien vive en Miami junto a sus cuatro hijos
August 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
prince-jackson-se-compromete-hijo-de-michael-jackson.jpeg
Entretenimiento
Hijo de Michael Jackson se compromete con su novia Molly Schirmang
Después de 8 años de relación, el hijo mayor del Rey del Pop llegará al altar con el amor de su vida
August 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
enrique-iglesias-anna-kournikova-cuarto-hijo.jpg
Entretenimiento
Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan a su cuarto hijo
El famoso cantante y la extenista rusa volverán a ser papás
August 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Cazzu-romance-bad-bunny.jpg
Entretenimiento
Cazzu vuelve a OnlyFans y revela que tiene un crush de toda la vida
Tras su separación con Christian Nodal, la rapera argentina anunció su regreso a la página azul
August 26, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez