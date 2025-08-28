Ella es Leni Klum, la hija de Heidi Klum que causó sensación en la alfombra de Venecia

Heidi Klum de 52 y su hija Leni de 21 años deslumbraron juntas en la alfombra roja de la Mostra veneciana. Para la ocasión, ambas lucieron dos diseños coordinados de corsé y falda satinada firmados por Intimissimi, que realzaron las siluetas de cada una.

Heidi y su hija se convirtieron en las primeras invitadas en posar conjuntamente durante la 89 edición de la Mostra. Heidi eligió un tono rosa empolvado con un efecto “segunda piel”, con un drapeado sobre la cintura, que resultó de lo más favorecedor, mientras que su hija optó por un negro con transparencias, logrando outfits elegantes para la ocasión que complementaron con dos impresionantes collares de Lorraine Schwartz.

Ambas triunfaron al llevar la tendencia lencera que triunfa esta temporada, donde encajes y transparencias destacan.

La guapa hija de Heidi Kum, fruto de su relación con el empresario italiano Flavio Briatore, adoptada por el cantante Seal, está construyendo su propio camino como modelo e influencer, forjando su propio nombre en el mundo de la moda. Con solo 21 años la joven ha demostrado que lleva el talento de su madre en la sangre. Desde su debut en Vogue Germany, hasta su participación en las pasarelas de las grandes casas de moda, Leni se perfila como una de las caras más destacadas en la industria de la moda.

Leni se crió en Los Ángeles y desde su adolescencia tuvo claro que quería seguir los pasos de su madre. Debutó a los 16 años y desde entonces ha aparecido en varias pasarelas, además de cursar una carrera de diseño de interiores, a la par que se desempeña como modelo.