Erik Rubín revela si ya encontró el amor tras separarse de Andrea Legarreta

El cantante dio sus primeras declaraciones tras aparecer en una fotografía junto a una fan en Monterrey. A poco más de dos años de haberse separado de Andrea Legarreta, Erik Rubín se mostró dispuesto a conversar con la prensa sobre los rumores de que tiene una nueva conquista.

Erik Rubín negó que en estos momentos esté saliendo con alguien como se ha especulado. Durante su encuentro con los medios, Erik reiteró que se encuentra soltero, y que la foto que circula en redes solo es una imagen de él junto a una fanática.

“Estábamos en el restaurante y se tomó una foto conmigo. Entonces por eso fui su date”, expresó el famoso.

Por otro lado, Andrea Legarreta confesó que desea que el padre de sus hijas sea feliz al lado de una buena persona.

Además, desmintió que su ex haya encontrado el amor nuevamente, ya que él mismo le contó sobre la publicación que se viralizó en redes sociales, donde aparece junto a una mujer rubia llamada Brenda Alanis, quien le pidió una foto mientras él se encontraba en un restaurante en Monterrey junto a su hija Mía.

Andrea Legarreta habló con la prensa sobre esta foto que ha causado revuelo en internet y expresó, “Sí, justo acaba de pasar hace ratito, estábamos todos comiendo y me contó que le preguntaron y me dice: ‘Yo ni me acordaba que me había tomado la foto con ella, hasta que Mía me recordó”.

La conductora del programa “Hoy”, expresó que lo que más desea es que Erik encuentre una buena persona. “Lo que sí anhelo es que cuando se encuentre a alguien sea una buena persona, alguien que valga la pena, que no sea una persona abusiva”.

“De pronto hay muchas chavas que están muy a las vivas de querer figurar o aprovecharse de la lana o amor a cambio de qué y eso se me hace triste”, comentó.