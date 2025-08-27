Suscríbete
Hijo de Michael Jackson se compromete con su novia Molly Schirmang

Después de 8 años de relación, el hijo mayor del Rey del Pop llegará al altar con el amor de su vida

August 27, 2025 
Diana Laura Sánchez
¡Habrá boda! Prince Jackson y su prometida Molly Schirmang se han comprometido tras varios años de relación. El joven compartió la feliz noticia en sus redes sociales donde publicó una serie de fotos que muestran felices momentos de su noviazgo.

“Molly y yo hemos pasado mucho tiempo juntos y hemos creado recuerdos increíbles. Hemos viajado por todo el mundo, nos hemos graduado y hemos crecido mucho juntos. Estoy emocionado por este nuevo capítulo en nuestras vidas, en el que seguiremos creciendo y creando grandes recuerdos”, dijo Prince.

En la primera foto del post aparecen ambos en un parque vistiendo de blanco y muestran el anillo, además de otras imágenes que documentan eventos y viajes realizados en común, desde actividades al aire libre hasta celebraciones en familia.

El post tiene un detalle especial para Prince, ya que el fue ambientado con la canción “I Just Can’t Stop Loving You”, uno de los temas más icónicos de su papá.

En las imágenes compartidas destaca una muy especial de la pareja abrazada por Katherine Jackson, la abuela del novio y matriarca de la familia, quien respalda completamente el matrimonio.

La pareja comenzó su relación en 2016 aunque su primera aparición pública juntos fue en marzo de 2018, cuando él compartió una imagen celebrando su primer aniversario en San Francisco. Su relación ha sido muy discreta desde sus inicios; se conocieron mientras estudiaban en la Universidad Loyola Marymount de Los Ángeles, y aunque han mantenido un perfil bajo, han compartido momentos importantes de su vida juntos.

Prince Jackson de 28 años, es el primer hijo de Michael Jackson y Debbie Rowe, quienes estuvieron casados entre 1996 y 2000.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
