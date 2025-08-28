Taylor Swift revela cuál es su pasatiempo favorito

Taylor Swift ha revelado que sus momentos de calma se encuentran en pasatiempos muy caseros, casi sacados de otra época. La cantante confesó que sus hobbies podrían clasificarse como actividades de “1700”, porque disfruta de coser, pintar, cocinar y, más recientemente, de una verdadera obsesión con la panadería.

Brooke Sutton/Getty Images

Swift contó entre risas que se dedica a hacer pequeños proyectos de costura, en especial bolsitas infantiles y mantas para bebé, dos piezas que asegura haber perfeccionado con el tiempo. A esto se suma su amor por la pintura y la cocina, que se han convertido en escapes creativos cuando no está escribiendo canciones o en el estudio.

El pan de masa madre

El pasatiempo que más intriga ha causado es su afición por hornear pan de masa madre. Taylor admite que la práctica se ha convertido en una parte central de su vida cotidiana, al punto de pasar buena parte del día hablando sobre fermentos, levaduras y técnicas de horneado. “Estoy en blogs de sourdough, hay toda una comunidad y no lo sabía”, comentó entre risas.

Su prometido, Travis Kelce reveló lo divertido que ha sido verla involucrarse en todas estas actividades hogareñas. Entre broma y ternura, él aseguró que se siente “el hombre más afortunado del mundo” al compartir este lado íntimo de la estrella, incluso participando como catador oficial de sus creaciones.