Miley Cyrus hace historia como el primer rostro de Maison Margiela

Se trata de la nueva era de la Maison Margiela; por primera vez la casa francesa decide darle un rostro femenino a su imagen, y la elegida es Miley Cyrus.

La campaña Otoño/Invierno que parece una obra de arte, fue fotografiada por Paolo Roversi, quien logró capturar la mezcla entre rebeldía y elegancia que define a la famosa cantante.

La campaña ha sido retratada en una serie de imágenes después de casi 40 años sin tener celebridades embajadoras, la firma lanzó esa campaña con la artista luciendo prendas y accesorios que narran historias.

La propuesta de la marca se sustenta en la filosofía de conservar y rescatar el guardarropa.

En algunas fotos, la artista aparece en estado de desnudez, con el cuerpo pintado de blanco en homenaje a la técnica bianchetto de sobrepintado en blanco, introducida por la Maison en 1989.

Con cada campaña en la que ha participado, la cantante confirma que es una de las figuras con más estilo de la industria, sobre todo en estos retratos cargados de sombras y dramatismo, combinando la identidad y los códigos visuales de la maison.