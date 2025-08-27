Suscríbete
Ella es Anna Kournikova, pareja de Enrique Iglesias y madre de sus hijos

El intérprete de 50 años tiene una relación desde hace varios años con una extenista rusa con quien vive en Miami junto a sus cuatro hijos

August 27, 2025 
Diana Laura Sánchez
Enrique Iglesias conoció a su pareja en el 2001 en el set del video musical Escape, donde surgió su romance, Anna Kournikova, quien es una extenista profesional que alcanzó la fama a finales de los años 90 y principios de los 2000. Se convirtió en una de las deportistas más reconocidas a nivel mundial, sin embargo, sus lesiones la llevaron a retirarse en 2003, a los 21 años.

Anna nacida en Moscú en 1981, alcanzó la fama a temprana edad por su talento con la raqueta, pero también por su atractivo físico. A los 14 años se convirtió en profesional en el deporte blanco y en 1997, llegó a semifinales de Wimbledon en su debut. Aunque no logró títulos individuales de Gland Slam, llegó a ser la número 8 del ranking mundial.

Su popularidad se dio gracias a su talento en las canchas de tenis, así como por sus contratos de patrocinio con marcas como Adidas y Omega.

Tras su retiro, Anna optó por llevar una vida más privada junto al cantante Enrique Iglesias, con quien tiene tres hijos: los gemelos Nicolás y Lucy, nacidos en diciembre de 2027, y su hija Mary, nacida en enero de 2020.

La pareja reside en su mansión ubicada en Miami, y aunque llevan más de dos décadas juntos, nunca han necesitado de firmar un papel para sellar su relación, ya que su historia ha sido una de las más sólidas dentro del mundo del espectáculo.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
