Yolanda Andrade revela el tiempo que le queda de vida

La conductora sigue causando preocupación por su estado de salud tras ser diagnosticada con dos enfermedades degenerativas incurables

August 28, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Yolanda Andrade apareció con andadera y causó preocupación a sus fans tras revelar que “con trabajos vivirá cinco años más”.

La conductora de televisión sigue alejada de los foros por motivos de salud. El pasado martes la conductora subió un video a redes sociales donde se mostraba animada felicitando a la cantante Thalía por su cumpleaños número 54.

En el clip, ambas “bailaban” al ritmo de “Vaselina”, mientras que Yolanda apareció apoyada en una andadera, dejando al descubierto que está teniendo problemas motrices.

“Feliz cumpleaños a mi hermosa Thalía. Por tantos momentos que nos unen y como tú dices. De la mano de Dios. Más de la mitad de nuestras vidas, estamos unidas. Gracias por jamás soltarme y estar conmigo en mi enfermedad. Te amo”, escribió la conductora.

“Te adoro mi amor hermosa, que cumplas muchos años más... Dios dirá porque tu abuelita se murió de 105, está muy cab... no me gustaría morir de 105, bueno no voy a vivir 105, con trabajo voy a vivir 5 años más”, agregó Yolanda Andrade.

Thalía agradeció las muestras de cariño de su amiga y aseguró que siempre contará con su apoyo en medio de los problemas de salud que atraviesa. “Te amo. Ya sabes que siempre estoy a tu lado. A cada momento me encontrarás de frente sonriente y feliz para acompañarte en lo que quieras como quieras cuando quieras”.

